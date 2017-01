Empresa russa planeja construir termelétrica a gás no Amazonas

O governador José Melo recebeu nesta quarta-feira (22) um grupo de executivos da Rosneft Brasil, subsidiária brasileira da empresa russa que substituiu a HRT Participações no controle do projeto de exploração de gás natural e petróleo da bacia do Solimões, no Amazonas.

Liderado pelo diretor geral da Rosneft Brasil, Júlio Moreira, o grupo apresentou ao governador e à equipe de secretários o Projeto de Monetização do Gás do Solimões, que visa à implantação de uma termelétrica em Carauari, com linha de transmissão de 790 quilômetros até Manaus, onde se interligará ao Sistema Nacional de Energia (SIN).

Entre os benefícios do projeto para o Amazonas estaria uma estimativa de receita de, aproximadamente, R$ 50,5 bilhões, num período de 25 anos, na forma de royalties, participação especial e ICMS, além de promover a expansão da interiorização do atendimento elétrico aos municípios do Amazonas.

“Estudos demonstraram que uma termelétrica a gás, exportando energia para Manaus e os municípios no caminho, é a melhor opção de monetização do gás explorado na bacia do Solimões”, explicou Júlio Moreira, que obteve sinalização positiva do governador José Melo em relação ao apoio e à parceria necessária para a viabilização do projeto.

“O projeto é nosso. Temos todo o interesse em atrair investimentos que possam nos ajudar a desenvolver o interior do Amazonas”, disse José Melo, ao colocar à disposição do projeto a equipe de governo, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplan-CTI), que atua no desenvolvimento da nova matriz econômica do Estado.

Segundo os executivos da Rosneft, os estudos mostraram que a termelétrica seria competitiva no leilão de energia do governo federal.

Segundo a empresa, um agente de transmissão e alguns agentes de geração térmica a gás, atuantes no setor elétrico brasileiro, demonstraram interesse no projeto de monetização do gás do Solimões. “Sem dúvida, esta é uma boa alternativa para alcançarmos eficiência energética substituindo os sistemas isolados do interior, que são caros e poluentes, por uma energia mais verde”, observou o secretário da Seplan-CTI, Thomaz Nogueira, que acompanhou a reunião, ao lado dos secretários de Fazenda (Sefaz), Afonso Lobo, de Administração (Sead), Evandro Melo, de Meio Ambiente, Antonio Stroski, e da diretora-presidente do Instituto e Proteção da Amazônia (Ipaam), Ana Aleixo.

Clusters

A Rosneft mantém na bacia de Solimões três clusters, sendo um de gás, um de petróleo e um terceiro voltado para exploração sísmica. Localizadas na região do rio Solimões, próximo às reservas de Urucu, no Juruá, onde a Petrobras também explora gás e petróleo.