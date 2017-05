Empresa oferece festinhas temáticas completas para pets

Cães e gatos deixaram o “status” de animais domésticos e passaram a integrar o termo “membros da família”. É assim que os donos de bichos de estimação veem hoje seus animais e, também por isso, além do cuidado com pelagem e alimentação, passaram a olhar com outros olhos questões como vestuário e festas de aniversário.

Pensando nisso, a turismóloga Mara Neumann, 49, promove em Manaus, há quase um ano, bufês específicos para “filhos de quatro patas”. “A gente precisa se reinventar, criar outros nichos. Já trabalho com eventos há alguns anos e senti a necessidade de ampliar o leque”, conta a empresária.

Nestes quase 12 meses em que a PetPetit Festas&Food atua no mercado local, Mara já promoveu três grandes festas temáticas. “Funciona da mesma maneira que um aniversário de ‘gente normal’. Sentamos e discutimos tema, cardápios, se vai ter ou não as lembrancinhas. Inclusive, precisamos saber a questão de saúde do bicho de estimação para que os produtos sejam elaborados em condições de consumo”, explica.

A empresária conta que para as tradicionais festas de aniversário, quando se contrata o bufê, a PetPetit fica responsável pela decoração e pela comida do bichinho e seus convidados. “Os de quatro patas”, frisa Mara, aos risos. Além da decoração e do bufê, a empresa de Mara também fornece kits que podem ser utilizados em outras datas comemorativas, como Natal e Réveillon.

Os clientes foram – e estão – sendo conquistados por meio da repercussão que as fotos publicadas no Instagram (@PetPetitFestas) geram e, segundo a empresária, eles têm dado retornos positivos quanto à sua produção, principalmente pelo cuidado que tem com cada bicho de estimação.

“Os alimentos dos kits e bufê são todos funcionais. Há uma grande reclamação dos donos dos pets em relação à algumas rações que prometem deixar as fezes do animal sem odor e acabam prejudicando o organismo”, diz Mara, exemplificando que os biscoitos produzidos pela empresa que coordena levam ingredientes como chia, gergelim, linhaça e alguns legumes como cenoura e beterraba, tudo sob a supervisão da veterinária e amiga da empresária, Luciana Dinola.

Um kit da PetPetit é composto por um bolo de 250 gramas, 10 biscoitos e um brigadeiro. Este último, segundo Mara, é um grande sucesso entre os pets.

“Eu os faço com aveia, beterraba para dar uma cor, já que é necessário evitar dar corantes aos animais, e chia – que funciona como o granulado. E para dar um sabor especial, escolho uma proteína”, revela.

Rosianne Couto

EM TEMPO