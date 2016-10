Empresa no Armando Mendes é acusada de proliferar o mosquito da dengue por armazenar pneus velhos

Moradores da Zona Leste de Manaus reclamam que a empresa de reciclagem Rio Limpo, localizada na avenida Autaz Mirim, armazena toneladas de pneus velhos a céu aberto, favorecendo focos do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue.

De acordo com os moradores das proximidades do bairro Armando Mendes, a situação se arrasta há pelo menos um ano. Segundo eles, o problema é que a quantidade de armazenagem foi extrapolada e, agora, o montante de pneus estão sendo jogados na frente da empresa, ficando exposto a sol e chuva, o que contribuiu para a proliferação do mosquito da dengue.

Leila Rodrigues é dona de um restaurante situado nas proximidades da Rio Limpo e reclama da falta de sensibilidade da empresa com a saúde dos vizinhos.

“Se a gente cuida e as outras pessoas não cuidam é o mesmo que nada. Desse jeito não tem como combater o mosquito da dengue. As pessoas têm que ter mais cuidado com os focos do mosquito, esses pneus não podem ficar expostos”, disse a autônoma.

A dona de casa Fátima Albuquerque também reclama do descaso da empresa. “Não adianta as famílias fazerem sua parte limpando as casas e logradouros públicos se a empresa não faz a sua parte”, comentou.

Segundo uma resolução do conselho nacional do meio ambiente, é vedado o armazenamento de pneus a céu aberto. O disque-dengue, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disse que já esteve no local outras vezes e que, ainda nesta semana, irá retornar para verificar a denúncia das famílias.

Questionada sobre a acusação dos moradores, a empresa Rio Limpo informou, por meio da gerente comercial Claudia Scaini, que não deve satisfações à imprensa.

Portal EM TEMPO