Empresa International Paper tem vagas para estágio em Manaus

Está atrás de uma vaga de estágio? A empresa International Paper busca jovens recém-formados e estudantes de diversos cursos. Para estágio são 50 vagas e podem participar da seleção estudantes com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

As oportunidades são para estagiar nas cidades de São Paulo, Mogi Guaçu, Luis Antônio, Nova Campina e Paulínia no estado de São Paulo; Manaus, no Amazonas, Rio Verde em Goiás e Três Lagoas no Mato Grosso do Sul.

Inscrições: até 4 de setembro pelo site IP Next Generation

Leia mais:

Carteira de habilitação eletrônica já pode ser testada por motoristas

Ambev abre inscrições para programa de estágio

Confira lista com 10 RHs que ofertam vagas de emprego em Manaus