Empresa é flagrada furtando energia no bairro Cidade de Deus

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Felipe Vasconcelos Dias, identificou na manhã desta sexta-feira, dia 31, por volta das 10h, furto de energia em uma empresa de reciclagem situada na Comunidade Valparaíso, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

De acordo com a autoridade policial, a ação contou com o apoio de funcionários da Eletrobras Amazonas Energia e peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As equipes chegaram até o local após denúncia formalizada por representantes da concessionária de energia.

“Ao chegarmos no endereço identificamos que a empresa estava sendo abastecida de duas formas. Por meio de um transformador irregular, pois o proprietário é cliente de baixa tensão e estava com o transformador ligado em média tensão, sem ter projeto aprovado pela concessionária, além de uma ligação clandestina”, explicou Felipe Vasconcelos Dias.

Conforme o delegado, após os peritos do IC constatarem a irregularidade, a equipe técnica da Eletrobras Amazonas Energia desfez toda a ligação clandestina e retirou o transformado irregular. O reabastecimento de energia da empresa será normalizado depois que os responsáveis pelo empreendimento se adequarem aos padrões técnicos do fornecimento do serviço junto a concessionária.

A autoridade policial ressaltou, ainda, que todo maquinário encontrado na empresa, tanto para utilização de processo reciclável como para produção de material plástico, utilizava ligação clandestina, gerando um prejuízo mensal à concessionária em torno de R$ 20 mil. “Foi mais uma ação bem sucedida da DECFS. Além do desfio comprovado, identificamos que a empresa não atendia aos padrões mínimos de segurança, como uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos funcionários. Vamos encaminhar essa denúncia ao Ministério do Trabalho”, disse.

O proprietário da empresa não estava no local no momento da ação. Ele foi identificado e notificado para comparecer ao prédio da DECFS, onde será interrogado e indiciado por furto de energia. Felipe Dias declarou que ao longo deste mês de março as operações da DECFS identificaram furtos de água e energia que, se somados, ultrapassam R$ 600 mil em prejuízos às respectivas concessionárias.

Com informações da impressa