Empresa do amazonense inicia exportações para os EUA

Neste mês a Pharmakos d’Amazônia, empresa existente no mercado regional há 16 anos, realizou sua primeira exportação, uma conquista que era perseguida há mais de dez anos pela empresa genuinamente amazônica.

O país importador foi os Estados Unidos, que iniciou a compra de produtos de higiene e beleza. Os produtos enviados para os EUA, foram especificamente shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos, medicamentos à base de arnica e copaíba além de perfumes.

O diretor da empresa, Schubert Pinto Júnior, conta foram enviadas para os Estados Unidos amostras pelos Correios, mas que essa é a primeira vez que uma mercadoria foi realmente exportada com documentação e trâmites legais. “Participamos incansavelmente de muitos cursos, treinamentos, capacitações e coaching oferecidos pelo CIN, através de projetos de internacionalizações da Rede CIN e sempre contamos com esse apoio para que nos adequasse juridicamente e pudéssemos ser uma empresa exportadora. Nossos produtos são sucesso aqui na região e em mais de quatorze estados brasileiros, mas hoje podemos afirmar que estamos adentrando no mercado internacional”, destacou Schubert.

A Pharmakos produz para diversos segmentos, como perfumaria com bioativos aromáticos da floresta amazônica; alimentos especificamente de seleção de especiarias, ervas, frutos, óleos e aromas e os produtos phytocosméticos. “A empresa iniciou com produção artesanal e hoje produz em escala industrial com mais de 53 produtos para saúde e beleza. É com muita alegria que estamos acompanhando essa evolução”, destacou o gerente executivo do CIN-AM, Marcelo Lima.

