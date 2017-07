Empresa de tortas apresenta novidades em Manaus e oferece descontos especiais

Deliciosas tortas podem ser adquiridas com descontos especiais por meio da parceria com Economiza Manaus

O doce é gostoso a qualquer hora do dia, seja no café da manhã, no lanche da tarde ou depois de alguma refeição. Bolos, brigadeiros, tortas e muito mais. O mundo dos sabores ganha mais uma novidade em Manaus: a Thais Tortas Artesanais.

Há 3 anos no mercado, a Thais Tortas Artesanais, é conhecida pelas deliciosas tortas e bolos artesanais. Com uma variedade de sabores, os mais pedidos são: “Chantyninho” (torta de Leite Ninho), Torta de Glitter e Bolo com pasta americana. Entre os doces mais vendidos estão: cupcakes, macaron, bolos caseiros, brownie, tortas salgadas e o delicioso petit gateau.

A empresária Thaís Matos, proprietária da Thaís Tortas diz que o destaque dos doces elaborados estão no sabor e no método de elaboração.

“Descobri minha paixão por confeitaria na faculdade, tinha matéria de gastronomia, comecei a estudar mais sobre o assunto e amei, me especializei na área de pâtisserie”, explicou Thaís.

O site de descontos Economiza Manaus fechou parceria com a Thaís Tortas Artesanais, e oferece um desconto de até 28% para você experimentar as delícias.

Acesse: economizamanaus.com.br , pegue seu cupom gratuitamente e vá até o estabelecimento ofertante, ou clique aqui e resgate sua oferta.

Tortas são a especialidade da casa -foto: Divulgação

Leia mais:

Economiza Manaus chega com até 70% de descontos

Escola de idiomas em Manaus oferece descontos de até 54% para novos alunos