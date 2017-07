Empresa de ônibus pode ser penalizada por não oferecer troco aos passageiros

A vistoria foi feita após denúncias do descumprimento da legislação por parte das empresas concessionárias | Divulgação

Durante uma fiscalização realizada na madrugada desta terça-feira (25), na empresa Via Verde, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal confirmou as denúncias de que, constantemente, os veículos saem das garagens sem que seja fornecido o dinheiro do troco dos passageiros.

Um levantamento por amostragem, envolvendo pouco mais de 10% da frota da empresa fiscalizada, constatou que dos 31 veículos abordados, 17 não disponibilizava troco para a primeira viagem do dia. “Não identificamos se quer uma moeda na gaveta do cobrador desses veículos para que pudesse ajudá-lo com o troco”, confirmou o vereador Alvaro Campelo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da CMM.

Leia também: Eleitores não terão gratuidade dos ônibus no dia da votação

Após a operação, executada com apoio de fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos de Manaus (SMTU), Campelo disse que a empresa está descumprindo o artigo 257, inciso VII da Lei Orgânica do Município (Loman), em que determina que “o dinheiro que servirá de troco aos passageiros deverá ser providenciado pelas empresas e repassado aos cobradores dos coletivos no início de cada jornada de trabalho”.

O gerente geral da Via Verde, Erick Rodrigues, explicou que, a cada dia, são disponibilizados R$ 10 de troco para cada cobrador, no início da jornada. Mas o gerente afirmou também que alguns funcionários acabam rejeitando os trocados. “A empresa realiza treinamentos para orientar o funcionário sobre a importância dessa quantia. Também adotamos uma medida: todos os passageiros que não recebem troco, viajam de graça. Inclusive temos câmeras nos ônibus que comprovam essa ação”, afirmou.

A SMTU deve tomar providências no sentido de aplicar as penalidades à empresa Via Verde.

Com informações da assessoria

EM TEMPO

Leia mais:

Empresas de ônibus registram 11 assaltos por dia em Manaus

Vídeo mostra motorista de ônibus discutindo com passageiro em Manaus

Paralisações frequentes no transporte coletivo em Manaus atraem a ira da população