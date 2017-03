Empresa de colchão quer ser a maior da Amazônia

Uma empresa genuinamente amazonense e que, há 7 anos, se esforça para estar presente em toda a Região Norte. O plano inicial era de que, até 2018, essa meta seria alcançada. A 1 ano do término desse prazo, a Bioflex da Amazônia só não vende seus colchões, camas, cabeceiras e estofados para o Estado do Amapá. Mas se depender do empenho profissional de seu proprietário, nos próximos meses o objetivo inicial será alcançado.

Tudo começou em 2010, quando, após 13 anos de trabalho na produção de colchões na Eurosono, o então operário Juracildo Souza, que hoje diz ter mais de 40 anos, resolveu tirar do papel o seu grande sonho empresarial.

“O primeiro capital intelectual da Bioflex foi a experiência que eu adquiri na outra empresa. Lá comecei como auxiliar de produção, depois fui subindo. Aí montei minha empresa com o objetivo de, até 2018, estar em todos os municípios da Região Norte”, relembra Juracildo.

A empresa, que iniciou com um capital social de R$ 250 mil, atualmente mantém uma produção mensal de 1,2 mil camas e boxes conjugados, 500 colchões e 200 estofados, produzidos em uma linha de montagem de apenas 405 metros quadrados, localizada no Distrito Industrial das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Amazonas (Dimpe), no Tarumã, Zona Oeste.

Produção e distribuição

Tirando a madeira, o metal e o tecido, todos os demais insumos necessários para a fabricação dos quatro produtos desenvolvidos pela empresa são feitos no galpão da Bioflex. A linha de montagem é enxuta: tem dez funcionários. Mesmo assim, eles dão conta de produzir 25 modelos, entre colchões, boxes, camas, cabeceiras e estofados. Tudo graças à agilidade no processo.

Em média, a cada 15 minutos, um box completo é embalado e enviado ao setor de estoque, que também fica no galpão onde está instalada a linha de montagem. “Nós fabricamos em torno de 80 a 120 peças por dia”, confirmou o encarregado de produção Marcelo Silva, 28.

E é na agilidade que a fábrica vai conquistando clientes. Aliás, esse foi o diferencial que atraiu o lojista Simão Souza, 66, que há 5 anos se tornou cliente da Bioflex. “Eles estão crescendo, o produto está sendo aprimorado e ficando com mais qualidade. Além disso, essa é a fabricante que entrega mais rápido o pedido nas minhas duas lojas”, garante o empresário.

E se tratando de competitividade, a agilidade na entrega dos pedidos aos lojistas conta bastante. Principalmente na capital amazonense, onde os colchões do senhor Juracildo têm que concorrer com grandes fabricantes, como Eurosono, Pelmex Ortobom. Mesmo assim, ele mantém 240 lojistas ativos no Amazonas e ao menos um cliente em cada um dos municípios dos Estados onde a marca está presente.

Diferenciais

Além da agilidade em fabricar e, por conseguinte, de entregar ao lojista o produto com rapidez, a Bioflex traz uma novidade para o mercado de colchões. A empresa é a única da região – e seu dono acredita que do Brasil também – a fabricar um colchão ortopédico feito de mola. “As molas são montadas sobre uma superfície de madeira. Isso torna nosso colchão mais anatômico ao corpo. É um produto que pessoas com peso acima dos 10 quilos dormem e não sentem dor”, explica Juracildo Souza.

Loja de fábrica está pronta

Em meio à correria de fazer os produtos da Bioflex chegarem a todos os municípios do Norte, ainda sobrou tempo para a abertura de uma loja de fábrica.

Inaugurado no início do ano, o espaço funciona como um mostruário de todos os 25 produtos que a empresa fabrica. O diferencial é que, comprando na loja, é possível se conseguir preços diferenciados. “O forte da loja ainda não são as vendas, mas sim tornar conhecido nosso produto aqui em Manaus”, disse o gerente do estabelecimento comercial, Francis Mesquita.

O showroom da fábrica também é o primeiro local onde será possível se encontrar novos lançamentos de produtos da marca. Um exemplo disso é uma linha de cadeiras que começou a ser fabricada pela Bioflex recentemente.

“Quero ser grande. Meu objetivo é que a Bioflex se torne uma das quatro maiores marcas de colchão da região. E não estou longe. Em fevereiro deste ano, faltando 12 meses para eu atingir a meta de cobrir 100% da Amazônia, já chego a 90% da região Norte”, finaliza Juracildo de Souza.

Márcio Azevedo

EM TEMPO