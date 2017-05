Empresa de antivírus diz que ataque hacker já se estende por quase 100 países

A empresa tcheca de antivírus Avast, que figura entre as dez maiores do mundo no ramo, informou neste sábado (13) que o ataque hacker registrado nesta sexta-feira (12) em mais de 70 países já afeta 99 Estados. “Já estamos vendo 75 mil detecções do WanaCrypt0r 2.0 em 99 países”, informou no blog da Avast o especialista em informática Jakub Kroustek. As informações são da agência de notícias EFE.

Segundo Kroustek, o ataque dos hackers está voltado, “sobretudo, contra Rússia, Ucrânia e Taiwan”, e “infectou com sucesso grandes instituições como hospitais ao longo da Inglaterra e a empresa de telecomunicações espanhola Telefónica”.

O especialista tcheco informou depois no Twitter que ocorreu uma rápida escalada nos ataques, que “chegaram a 100 mil em menos de 24 horas”.

Além disso, Kroustek confirmou que a Rússia registrou 57% dessas detecções.

A Avast teve conhecimento da primeira versão do WanaCrypt0r em fevereiro e indicou que ele está disponível agora em 28 línguas diferentes, “desde o búlgaro até o vietnamita”, segundo Kroustek.

O WanaCrypt0r é um tipo de ransomware que limita ou impede aos usuários o acesso ao computador e seus arquivos e solicita um resgate para eles possam ser acessados de novo.

Este resgate é geralmente pago em uma moeda digital, frequentemente o bitcoin, o que dificulta seguir o rastro do pagamento e identificar os hackers.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE