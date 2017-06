Emprego avança no Brasil, mas segue recuando no Amazonas

O ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, anunciou na tarde desta terça-feira (20), durante uma coletiva na sede do ministério, os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referentes ao mês de maio.

Ministro Ronaldo Nogueira: Números crescem no Brasil, mas AM segue em retração

A expectativa pela manutenção do crescimento dos empregos com carteira assinada no Brasil, repetindo o que já aconteceu em fevereiro e abril deste ano, se confirmou. Ao todo, houve saldo positivo de 34.253 novos empregos formais no país. Juntos, os três meses apontaram uma alta de mais de quase 130 mil postos de trabalho em relação ao mesmo período de 2016.

Apesar de um saldo positivo, se comparados os atuais postos ocupados com as vagas preenchidas em dezembro de 2016, quando se estende a comparação para os últimos 12 meses, o déficit assusta. São 853 mil postos ocupados a menos que há um ano atrás.

Amazonas recua

Em 12 meses, AM desempregou 10 mil a mais do que empregou – foto: Diego Janatã

Mesmo com os números gerais positivos, o Amazonas ainda amarga queda no número empregados. Enquanto o país celebra alta de 0,25% nos últimos dois meses, no Estado, o comparativo recuou 0,6% a cada mês, totalizando cerca mil demissões a mais que as contratações.

No embalo das demissões na indústria de transformação e construção civil, que, juntas, representaram quase 1400 vagas de emprego fechadas em abril e maio, o trabalhador amazonense torce por uma virada no cenário, especialmente por meio do crescimento das indústrias do Polo Industrial do Amazonas (PIM).

Tal esperança se justifica quando se observam o acumulado amazonense nos últimos 12 meses. São quase 10 mil pessoas dispensadas a mais que contratadas, segundo os números do Ministério do Trabalho.

Raphael Sampaio

EM TEMPO