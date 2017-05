Empreendedores terão cursos de capacitação para aperfeiçoar vendas

Até o mês de setembro, microempreendedores individuais (MEI) do Amazonas terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos na área de negócios de forma gratuita. Os cursos são oferecidos por meio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM). Há vagas para quem pretende aperfeiçoar o conhecimento em vendas, gestão de recursos, oficinas de inovação, vendas, formulação de preços e administração do negócio.

De acordo com o Sebrae, nos dias 24 de agosto e 25 de setembro, o empreendedor poderá participar da oficina gratuita “Sei Planejar”, que foi desenvolvida para o microempreendedor individual e tem o objetivo de ilustrar a importância do planejamento para que a atividade empreendedora gere resultados satisfatórios às expectativas e metas.

Para a oficina, o Sebrae informou que a expectativa é de que os empreendedores apliquem as ferramentas de planejamento para melhorar o desempenho de sua empresa, com aumento de sua competitividade, de modo sustentável. Outra importância da oficina é que as novas ferramentas possam facilitar o dia a dia do microempreendedor, alcançando as ações desenvolvidas ao identificar oportunidades e gerenciar atividades empreendedoras com foco no desenvolvimento.

Conforme o Sebrae, a promoção do perfil empreendedor e da inovação não representa apenas um sonho, mas uma necessidade que as pequenas empresas têm vivenciado.

Agenda

No dia 19 de junho, os empreendedores do Amazonas poderão acompanhar o curso “Aprender a Empreender”, que é voltado para quem já tem o seu negócio ou para o potencial empreendedor. O objetivo da iniciativa é promover o desenvolvimento de atitudes que formam um perfil de empreendedor.

O curso tem carga horária 24 horas e abordará a definição de mercado, marketing na empresa, dimensionando o mercado, projeção de vendas, conceitos e elementos básicos de finanças, apuração dos resultados de um negócio, diagnóstico da situação financeira e características do comportamento empreendedor.

Henderson Martins

EM TEMPO