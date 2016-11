Emma Watson espalha livros feministas no metrô de Londres

Emma Watson distribuiu cem livros pelas estações de metrô de Londres. Os exemplares, com dedicatórias da atriz, são clássicos feministas.

A ideia surgiu após ela criar um clube de leitura com seus fãs. Juntos, eles pretendem incentivar a disseminação de obras escritas por mulheres e biografias de grandes figuras do movimento feminista.

Em vídeo publicado no Instagram, Emma aparece deixando despretensiosamente o livro ‘Mom and Me and Mom’, da americana Maya Angelou, na escada rolante de uma estação.

“Eu escondi cópias de ‘Mom & Me & Mom’ para a @booksontheunderground no metrô hoje! Veja se você encontra algum amanhã!”, escreveu.

Books on the Underground (livros no metrô, em tradução livre) é um projeto que surgiu em 2012 com a proposta de espalhar livros pelos metrôs da cidade. De acordo com a fundação, cerca de 150 mil exemplares são deixados pelas estações toda semana.

Conhecida por ter interpretado a bruxinha Hermione na série de filmes ‘Harry Potter’, a atriz é embaixadora da ONU Mulheres e se empenha em campanhas de igualdade de gênero.

Folhapress