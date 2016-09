Emissoras de TV em Tefé ignoram horário eleitoral gratuito

Com uma semana que o horário eleitoral gratuito está sendo transmitido em cadeia de rádio e televisão, em todas as cidades brasileiras, municípios do interior do Amazonas relatam problemas referentes à exibição de programas eleitorais de seus candidatos, seja para prefeito, seja para vereador.

No município de Tefé (distante a 522 quilômetros de Manaus), por exemplo, o coordenador de marketing das coligações “Juntos por Amor a Tefé & Eu Acredito”, Franklin Júnior, que tem o candidato a prefeito, Wiseman Celani (Pros), diz que os programas ainda não estão sendo exibidos nas emissoras de televisão e rádio. Ele denuncia, ainda, que o cartório eleitoral da cidade sequer fez o sorteio para definir o tempo e o plano de mídia dos candidatos.

De acordo com Franklin, todos os programas dos candidatos já foram gravados e estão prontos, mas que até hoje, a zona eleitoral do município não realizou a reunião do sorteio e nem sequer o tempo de cada coligação, trazendo danos para os que irão concorrer na eleição. “Como todos sabem, o horário eleitoral gratuito é um direito dos candidatos; acima de tudo dos eleitores, pois baseia-se nos princípios da democracia, da transparência no processo eleitoral e da publicidade, além de um dever do órgão responsável pelas eleições 2016, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Nada disso aconteceu, sendo que temos estruturas para isso”.

Prejuízo

Franklin ainda ressalta que, se perdurar, o processo eleitoral poderá ficar com a sua lisura comprometida, pois a campanha ficará restrita ao corpo a corpo, que embora necessário, pode incorrer no crime eleitoral da compra de votos, fazendo com que o poder econômico seja o fator preponderante do processo. “Eu tomei a iniciativa e passei um ofício assinado pelo nosso representante para o TRE, na quarta-feira passada. Desde, então, não veio sequer uma resposta. Essa é uma eleição que já houve uma redução drástica no tempo da propaganda eleitoral e já perdemos sete dias”, lamentou.

Além do candidato Wiseman Celani, outros quatro disputam a Prefeitura de Tefé: Arnaldo Silva, conhecido como ‘Tapioca’ (PMDB); Dário Vicente (DEM); Nicson Marreira (PTN) e Normando Bessa (PMN).