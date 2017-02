Emissão de nova CTPS em ritmo lento no Amazonas

A mudança no sistema de emissão das Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da plataforma CTPS WEB para a CTPS WEB 3.0, que trouxe algumas adaptações e deixou o sistema um pouco mais lento, além da alteração dos kits mídias de captura de informações presenciais do usuário, tais como câmeras, coletor de digital e coletor de assinatura, são os principais motivos para a retração na emissão de CTPS, no Amazonas.

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), o novo sistema faz a consulta dos dados da pessoa diretamente no site de instituições como Receita Federal, Correio e Caixa Econômica Federal. Entretanto, a SRTE informou que o atendimento ficou lento apenas nos primeiros períodos de utilização do sistema e que, agora, a plataforma atingiu o nível tranquilo de atendimento.

Devido à mudança e pela falta de licitação para a aquisição dos novos equipamentos, a superintendência informou que trabalha com poucos locais de atendimentos. Antes, existia o atendimento em todos os Postos de Atendimentos ao Cidadão (PACs) e Sines, agora, segundo a SRTE, há atendimento em um Sine e no

PAC da Alvorada.

“Tão logo essa situação se resolva, quando nossos parceiros consigam os kits, vão voltar com o atendimento a todo vapor”, explicou a SRTE.

Para atender à grande demanda no início do ano, o SRTE informou que fez um mutirão, no último dia 28 de janeiro. Porém, como a procura foi grande, a superintendência resolveu fazer mais dois mutirões, marcados para acontecer hoje (4), e um outro no próximo sábado (11), isso para atender os indivíduos que ficaram pendentes no dia 28.

Segundo a superintendência, ao todo, será feito o atendimento de 800 pessoas, sendo 400 no dia de hoje e 400 no próximo mutirão.

A superintendência informou que será feito só o atendimento das pessoas que ficaram pendentes no agendamento anterior e em

casos extraordinários.

Interior

Um projeto está sendo pensado para levar o mutirão de atendimento para a população residente no interior do Estado. Conforme a SRTE, falta estrutura para levar o projeto para o interior do Amazonas.

Segundo a superintendência, a agência de atendimento no município de Tefé está encerrada por conta da falta de servidor. O único funcionário que fazia o atendimento ficou adoentado e teve que retornar para Manaus.

De acordo com a superintendência, até o próximo concurso as atividades de emissão do documento no município ficarão suspensas.

Segundo a SRTE, no Amazonas, há postos de atendimentos em nove dos 62 municípios do Estado. São eles: Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Coari, Parintins, Tabatinga, Eirunepé, São Gabriel da

Cachoeira e Humaitá.

A décima unidade, que estava localizada no município de Tefé, foi fechada.

Henderson Martins

EM TEMPO