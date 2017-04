Emilly, vencedora do ‘BBB17’, chega à delegacia para depor sobre caso de agressão

Poucos dias após sair vitoriosa do “Big Brother Brasil 17”, Emilly precisou pausar as comemorações da final do reality para comparecer à delegacia da mulher localizada em Jacarepaguá, nos arredores dos estúdios Globo.

A ex-BBB esteve no local na manhã de segunda-feira (17) para depor no caso de agressão que resultou na expulsão de Marcos na reta final do programa.

O cirurgião plástico foi retirado do “BBB” após agredir Emilly física e psicologicamente dentro da casa. Até então eles vinham tendo um tumultuado relacionamento.

Durante a final do programa, na quinta-feira (13), Marcos não cumprimentou a vencedora. No dia anterior ele compareceu à delegacia para depor.

Cercada de seguranças, a presença de Emilly atraiu a atenção de curiosos e fãs do “BBB” que passavam pelo local.

Folhapress