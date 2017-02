Emilly e Luiz Felipe voltam a se desentender

Luiz Felipe puxa papo com Emilly após ter discutido com a sister. Ele garante que tudo não passou de uma brincadeira: “Foi brincando”. “Foi uma brincadeira séria”, rebate a gêmea, que completa: “Então foi brincando que te dei o Monstro, foi brincando que as pessoas te deram a placa de ‘Inútil’.

Você aceita essas brincadeiras? Estou vendo que não”. O alagoano retruca a argumentação da gaúcha: “Eu não brinco mais com você. Você fica com raiva com tudo que eu brinco”.

“Você é assim também. Como me julga por uma coisa que você também é?”, critica Emilly.

Com informações da Globo.com