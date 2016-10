Emicida e Evandro Fióti emocionam plateia com estreia de grife na SPFW

“As pessoas são como as palavras, só fazem sentido se juntas com as outras”, declama Emicida sentado da primeira fila, onde ficou o desfile inteiro da LAB fazendo o que se espera que ele faça de melhor: rap.

A estreia de sua marca e do irmão, o também rapper Evandro Fióti, é uma bem-vinda injeção de rua em um evento que desconhecia a rima proposta pela dupla.

Com direção criativa de João Pimenta, a coleção mistura códigos próprios da rua com outros do Japão, a exemplo das amarrações e das sobreposições.

Pimenta adicionou a verve fashion da coleção, além de traduzir em estampas e volumes a mensagem que Evandro e Emicida queriam passar.

A LAB existe há oito anos e, nesse tempo, se especializou em fazer merchandising para as bandas e artistas que representava. “Queríamos sair dessa curva de fazer merchandising para criar uma coisa mais dentro do universo da moda. Estamos trilhando esse caminho devagar”, conta Evandro FIoti à reportagem, horas antes do desfile.

Felizmente, o desfile da LAB em nada se parece com o que se vê na SPFW. Só pela seleção de modelões, 90% formada por negros e alguns do mercado plus size, a marca já se destaca.

“Entende-se a beleza de uma maneira pobre, a gente quis enriquecer isso, colocar pessoas que encontro nas calçadas todos os dias. A gente perde quando não reconhece essa beleza”, diz Emicida.

Há blusas largas combinadas a saias plissadas (neles e nelas), cintos obi da cultura japonesa marcando cinturas, e capuzes, e golas cobrindo o rosto. “Queremos trazer nossa visão do que é beleza e elegância para a moda”, diz o rapper.

A visão de elegância incluía o cantor Seu Jorge e a cantora Ellen Oléria, que desfilaram enquanto os amigos Criolo, Rael da Rima e Rico Dalasam assistiam a tudo da primeira fila.

Celebração da cultura afro e do rap nacional, o desfile foi até próximo das 23h (começou às 21h) com os rappers cantando ao vivo em um palco montado no espaço da marca de cosméticos Natura no evento.

