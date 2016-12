Emerson Sheik aguarda posição da diretoria para definir futuro no clube

O atacante Emerson Sheik está em compasso de espera sobre seu futuro no Flamengo e estipula um prazo até o fim desta semana para definir sua situação. A continuidade do jogador no clube ainda é incerta.

Sheik teve algumas conversas com o diretor-executivo Rodrigo Caetano e mantém o otimismo. Já a diretoria avalia que “em breve” o caso será resolvido.

Além do desempenho técnico, uma possível renovação com o atacante passa por algumas possibilidades de saída. Fernandinho vive situação indefinida e ainda pode voltar ao Grêmio. Marcelo Cirino é uma moeda de troca, enquanto Leandro Damião negocia com o Corinthians.

O Flamengo está no mercado para contratar ao menos um atacante de lado de campo, o que os cartolas definem como “ponta agressivo”. Vitinho, Marinho e Willian mantêm conversas. Na avaliação de alguns dirigentes, Sheik ainda pode ser importante pela experiência na disputa da Copa Libertadores. Ele também é visto como um jogador com “estrela” nos momentos decisivos.

Renovar por mais um ano com as mesmas bases está em análise, assim como também são estudados um contrato de produtividade ou mesmo um vínculo por seis meses. Há pressa em definir a questão e tudo será discutido com maior ênfase a partir de segunda-feira.

Aos 38 anos, Emerson Sheik disputou 28 jogos na temporada e marcou cinco gols. O jogador lida com o amor e o ódio da torcida. Ele é visto pelos rubro-negros como um atleta de raça, o que tradicionalmente agrada ao Flamengo, mas boa parte dos torcedores o considera sem muito a somar em um novo contrato na Gávea, principalmente depois de um 2016 abaixo das expectativas.

