Emendas apresentadas serão votadas pela Aleam na segunda

O prazo para apresentação das emendas parlamentares que irão compor o Orçamento Impositivo de 2017 encerrou nesta quinta-feira (15), e o presidente da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Adjuto Afonso (PDT), diz que terá até a próxima segunda-feira (19) para analisar e entregar o relatório final sobre o assunto. De 1,2% da receita líquida do orçamento estadual para o ano que vem, 25% será destinado à Educação e 12% para a Saúde.

Desse percentual, cada deputado vai ter à disposição R$ 5,4 milhões, sendo R$ 655 mil para Educação e R$ 1,3 milhões para Saúde. “Cada parlamentar vai poder apresentar esse valor de emenda. Não vai ter novidade de análise, porque todo mundo sabe dos percentuais para Saúde e Educação. Vamos ver se tudo vai estar dentro dos parâmetros orçamentários”, adiantou Adjuto.

Por se tratar de uma medida inédita, que será utilizada pela primeira vez, o deputado afirmou que tudo foi simplificado e, de forma que possibilitou a criação de um formulário padrão, que fornecerá informações técnicas de como elaborar uma emenda. “A comissão orientou, fizemos várias reuniões com os colegas e colocamos assessores e pessoal qualificado para dar total assistência. Tudo foi feito com sucesso, mas, assim mesmo, vai ser analisada na Comissão de Finanças”, orientou.

Ao ser questionado sobre a quantidade de emendas que pretende apresentar, o deputado Adjuto Afonso garante que apresentará, possivelmente, dez emendas. “Estou ouvindo as pessoas do interior para saber qual a necessidade principal do município. Se for na construção de escola, na compra de ambulâncias, enfim, irei apresentar aquilo que vá suprir a necessidade da comunidade”, acrescentou.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) também disse que vai apresentar dez emendas, que serão voltadas para os setores da Educação e Saúde do interior do Estado. “Pretendo viabilizar a construção de uma escola no município de Barcelos. Queria dar R$ 1 milhão para compra de medicamentos de quimioterapia Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado (CECOM) e tenho a intenção de disponibilizar R$ 800 mil para um convênio com a prefeitura, para que se possibilite a realização de exames de câncer de colo de útero e outros procedimentos preventivos”, disse.

Serafim admite que houve dificuldade sobre a implantação do Orçamento Impositivo, por estar sendo implantado pela primeira vez, mas garantiu que a Comissão de Finanças e a Subsecretaria de Orçamento deram todas as orientações e caminharam de forma positiva.

Quem também irá apresentar emendas voltada para o interior, é Luiz Castro (Rede), que afirmou ter criado ao todo 90 emendas. De acordo com ele, as medidas são direcionadas para Educação e Saúde do interior. “Desejo destinar o recurso para escolas no interior e para a compra de equipamentos para conselhos tutelares em 25 municípios, como computador, impressora e demais equipamentos necessários. Apresentamos emendas para fortalecer o trabalho de extensão da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam). São emendas que mostram a importância da participação do orçamento”, completou Castro.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO