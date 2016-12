Emendas ao Orçamento começam a ser analisadas

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) começou a sistematizar as emendas impositivas e as emendas normais entregues pelos deputados à Lei Orçamentária Anual Orçamento (LOA) para 2017, ontem (16), um dia após o prazo de encerramento das entregas. Na próxima segunda-feira, a comissão vai iniciar o processo de análise das propostas para concluir o parecer definitivo e a votação da LOA acontece na terça-feira, dia 20.

Todos os 24 parlamentares apresentaram propostas que contemplam a capital e o interior do Estado nas áreas de Educação, Segurança, Esporte, Lazer e proteção às crianças e adolescentes, passando pela mobilidade urbana, economia, habitação e até para aquisição de ambulanchas, poços artesianos em locais carentes e academias.

As propostas do deputado estadual Luiz Castro (Rede), que somaram mais de 90, beneficiam os municípios de Envira, Eirunepé e Apuí. Já o deputado estadual Belarmino Lins (Pros) focou a destinação de recursos para os municípios de Amaturá e Jutaí. No total, as emendas de Belarmino à LOA de 2017 somam R$ 5.465.500 milhões.

Um total de 120 emendas foi entregue pelo deputado José Ricardo (PT) com valor previsto de R$ 14,7 bilhões, sendo 93 impositivas e 27 convencionais. As emendas parlamentares estão distribuídas em várias áreas.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) apresentou dez emendas parlamentares para compor o Orçamento Impositivo 2017. Entre as emendas apresentadas pelo deputado, ele destacou a importância da construção de uma escola de tempo integral em Barcelos, orçado em R$ 1,4 milhão e a compra de medicamentos quimioterápicos destinados à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), orçado em R$ 1,035 milhão.

Platiny Soares (DEM), por sua vez, apresentou 22 emendas ao Orçamento Impositivo para as áreas de segurança, saúde e educação. De acordo com o parlamentar, 63% do pouco mais de R$ 5 milhões, que lhe foram garantidos pela emenda constitucional nº 95, de novembro de 2016, foi direcionado para a segurança pública, sendo incluídos os programas sociais e educacionais da Polícia Militar do Amazonas, com um montante de R$ 100 mil, divididos para os programas Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), Formando Cidadão e Vitória Régia.

A semana de 19 a 23 de dezembro será a última de Sessões Ordinárias na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no ano de 2016. Serão votadas matérias importantes como a Lei Orçamentária Anual (LOA), além de projetos do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Última semana

Na reta final do ano legislativo, os deputados terão uma semana intensa de votações, começando pelo projeto de Lei Orçamentária Anual, que acontece na terça-feira.

Na quarta-feira, 21, segundo o presidente da casa, deputado Josué Neto (PSD), serão analisados os projetos de autoria dos deputados que foram encaminhados até o último dia 9 de dezembro.

E no dia 22, os deputados irão analisar os projetos de autoria do Executivo e demais órgãos, como Ministério Público do Estado (MPE) e Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), este último tem dois projetos prontos para votação: um que regulamenta o valor das custas judiciais e outro que estabelece uma diferença não superior a 5% entre as entrâncias judiciais e altera os percentuais de remuneração de juízes sobre acumulação de comarcas, dos atuais 33,33% (um terço) do subsídio, para 20%. O objetivo é adequar o orçamento do Judiciário à realidade financeira da crise econômica.

O MPE apresentou um projeto para alterar a Lei Orgânica do Ministério Público e um segundo que prevê alterações na tabela de vencimentos dos servidores administrativos.

A presidência da casa destaca que apenas as sessões plenárias serão suspensas durante o recesso parlamentar. Todos os demais setores administrativos terão funcionamento normal, no expediente das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.