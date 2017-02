Embriagado, homem bate e derruba poste na Zona Leste

O motorista identificado como Genivaldo Santos Ribeiro, 36, que conduzia um Palio de placas JWR 5492 sob efeito de álcool, derrubou um poste de energia elétrica, no bairro Santa Inês, Zona Leste, na manhã deste domingo (5). O infrator responderá pelo crime de embriaguez ao volante.

O acidente aconteceu por voltas das 10h. No momento da colisão, além de Genivaldo, estavam no carro a esposa e a cunhada que não tiveram os nomes revelados. Ambas sofreram ferimentos graves e foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à uma unidade pública de saúde.

A via ficou totalmente bloqueada devido o tombamento da estrutura. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deram apoio durante o serviço de retirada do poste feito por agentes da Eletrobras Distribuição Amazonas.

“Ele ainda tentou mentir dizendo que era a esposa que estava dirigindo no momento do acidente. Sendo que ele estava no banco do motorista na hora da abordagem. Ele estava tão embriagado que não sabia nem em que rua estava”, disse um PM da 30° Cicom.

Genivaldo teve ferimentos leves e recebeu atendimento no local pelo Samu e, em seguida, foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado também na Zona Leste, onde foi autuado por embriaguez ao volante.

Gerson Freitas

EM TEMPO