Embrapa lança edital para cadastro reserva de bolsas de iniciação científica

Estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas para cadastro reserva do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Embrapa Amazônia Ocidental, período 2017-2018. As inscrições iniciaram segunda-feira (8) e vão até o dia 26 de maio de 2017. O programa é uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e é direcionado aos alunos de graduação de diversas áreas do conhecimento.

Neste edital as áreas ofertadas são de Ciência do Solo (Microbiologia e Bioquímica do Solo, Manejo e Fertilidade do Solo/ Nutrição de Plantas), Ciências Florestais (Manejo Florestal e Silvicultura, Manejo de Produtos Florestais não Madeireiros, Métodos Quantitativos), Cultura de Tecidos de Plantas, Economia Rural e Agronegócios, Entomologia (Controle de Pragas, Polinização), Fitopatologia, Genética Molecular, Melhoramento Genético, Ciência da Computação (Programação para Web e/ou Dispositivos Móveis, Inteligência Computacional), Piscicultura (Sanidade de Peixes/ Microbiologia/ Parasitologia, Nutrição e Alimentação de Peixes), Plantas Medicinais (Recursos Genéticos e Propagação de Espécies), Sistemas Agroflorestais e Sociologia Rural.

O resultado com os selecionados para as bolsas de IC está previsto para o dia 21 de Junho. No prazo de 22 a 26 de junho os candidatos têm o direito à interposição de recursos. Já o período para registro e assinatura de contrato é de 26 de Junho a 08 de julho para os bolsistas selecionados para o Paic/Fapeam, e para os bolsistas selecionados para o Pibic/CNPq o período é de 12 a 16 de Junho. Os bolsistas iniciam os trabalhos dia 1º de Agosto.

Os interessados podem acessar o edital no site da Embrapa Amazônia Ocidental (www.embrapa.br) e verificar todas as regras que orientam o processo seletivo, como prazos, procedimentos, documentos necessários, áreas disponíveis e os respectivos orientadores. O candidato também pode tirar dúvidas por meio do Setor de Gestão de Pessoas (SGP) da instituição, com a analista Deise Maria Pessoa de Souza. A Embrapa Amazônia Ocidental fica localizada na Rodovia AM 010, Km 29, zona rural e o telefone para contato é o 3303-7833.

Sobre o Programa de Iniciação Científica – O programa tem a finalidade de inserir estudantes de graduação no universo científico, estimulando o contato diretor dos universitários com as atividades de pesquisa. Atualmente a coordenação do Comitê Interno de Bolsistas e Estagiários (Cibe), da Embrapa Amazônia Ocidental, é exercida pela pesquisadora Cíntia Souza.

Com informações da assessoria