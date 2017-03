Embrapa começa o plantio de mudas de guaranazeiro nesta quinta

Com objetivo de fortalecer a atividade guaranícola no Amazonas, a Embrapa Amazônia Ocidental começa na próxima quinta-feira (23), o plantio de mudas de cultivares de guaranazeiro nas 16 Unidades de Referência Tecnológica (URTs) do Projeto Expansão da Guaranaicultura – Criação do Circuito Metropolitano da Cultura do Guaraná. A primeira comunidade a receber a ação será no ramal do Paulista, localizada no município de Presidente Figueiredo (a 117 KM de Manaus).

O projeto busca aumentar a produção do fruto e divulgar o Sistema de Produção da cultura e as 18 cultivares de guaranazeiro já lançadas pela Embrapa, que apresentam alta produtividade e resistência à antracnose, doença que provoca danos nos plantios oriundos de sementes. O plantio das mudas será feito em áreas de agricultores familiares localizadas nos municípios de Manaus, Iranduba (a 27 KM da capital), Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva (a 57 KM da capital) e Manacapuru (a 68 KM da capital).

O chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Amazônia Ocidental, Ricardo Lopes, destaca que o projeto tem os elementos básicos necessários para obter sucesso, por existir demanda de guaraná por parte da indústria e tecnologia de cultivo para alta produtividade de sementes desenvolvida localmente. “Além disso, os produtores buscam por novas alternativas de cultivo sustentável, com mercado e bom retorno financeiro. Ainda, os agricultores envolvidos no projeto receberão o devido acompanhamento técnico para implantação e manejo da cultura”, acrescentou.

Produção

O Estado produz, atualmente, apenas cerca de 700 toneladas de guaraná por ano, enquanto a demanda

do Polo Industrial de Manaus (PIM) é de oito mil toneladas. Além das indústrias de bebidas e concentrados, também necessitam de guaraná como insumo básico de seus produtos as indústrias químicas, farmacêuticas e de cosméticos.

“Essa cultura pode ser uma superpotência econômica no Amazonas. A Embrapa tem hoje 18 cultivares lançadas e recomendadas para a região Norte e isso pode fazer a diferença para produtores, para a indústria, para a receita do Estado e para o desenvolvimento social e regional do Amazonas”, disse Indramara Lôbo, líder do projeto Expansão da Guaranaicultura.

Prova desse potencial, conforme o presidente da empresa Sabores Vegetais do Brasil, José Luiz Franzotti, é o interesse nacional e de outros países pelos produtos feitos a partir do guaraná. “Na Sabores Vegetais trabalhamos o guaraná com perspectivas positivas. É um dos nossos principais produtos e cada dia mais precisamos da matéria-prima, com mais qualidade, com preço competitivo. Queremos que o guaraná se torne um fruto mundial. É possível levar esse produto para todo o mundo”, destacou.

O projeto é um passo inicial importante para auxiliar no provimento de matéria-prima para o Polo Industrial de Manaus, e também para ajudar no incentivo à criação de emprego nos municípios e oferta de alternativa de renda aos produtores, além de facilitar a dinâmica da cadeia produtiva, aproximando os agricultores e a indústria.

Programação

Data: 23 de março de 2017, quinta-feira | Horário: Das 9h às 12h

Local: Comunidade ramal do Paulista (BR 174, Km 180, ramal do Paulista, Km 10, Presidente Figueiredo, AM)

Data: 24 de março de 2017, sexta-feira | Horário: Das 9h às 12h

Local: Igreja São João Batista / Comunidade Novo Paraíso (BR 174, km 8, ramal do Júnior, Km 7, Manaus, AM)

Data: 29 de março de 2017, quarta-feira | Horário: Das 9h às 12h

Local: Sede da Associação Comunitária do Assentamento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Nova Esperança (rodovia Manoel Urbano, Km 13, estrada do Caldeirão, ramal do Incra, Km 6, Iranduba, AM)

Data: 30 de março de 2017, quinta-feira | Horário: Das 9h às 11h

Local: Porto do Puraquequara (rua Lago do Aleixo, Puraquequara, Manaus, AM)

Data: 31 de março de 2017, sexta-feira | Horário: Das 9h às 12h

Local: Fazenda Manancial (rodovia Manoel Urbano, Km 69, ramal do Acajatuba, Km 3, ramal do Branco, Km 2, Manacapuru, AM)

Data: 4 de abril de 2017, terça-feira | Horário: Das 9h às 12h

Local: Casa de Farinha do Conselho dos Assentados do Projeto Iporá

(Conapi) / (rodovia AM 010, Km 134, comunidade Nova União, Km 3,5, Rio Preto da Eva, AM)

