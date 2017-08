Embates e revelações marcam as primeiras horas de julgamento do caso Oscar Cardoso

Os réus são ouvidos no Tribunal do Júri – Reprodução

As primeiras horas do julgamento do caso “Oscar Cardoso” foram marcadas por embates e revelações no plenário do fórum Ministro Henoch Reis. Duas testemunhas, sendo uma confidencial, foram ouvidas na manhã desta sexta-feira (25).

No banco dos réus estão Marcos Roberto Miranda da Silva, Mario Jorge Nobre Albuquerque, Diego Bruno de Souza Moldes e Messias Maia Sodré. João Pinto Carioca, o “João Branco”, acompanha o julgamento por videoconferência ao lado de um advogado no presídio federal de Catanduvas, no Paraná.

A primeira testemunha a ser ouvida, de forma confidencial, relatou que estava a 10 metros do delegado quando ele foi brutalmente executado. A testemunha alegou ainda que ouviu os suspeitos falarem para o delegado que havia avisado a ele sobre o que aconteceria a seguir. “Eu não te disse? eu não te avisei?”, disse um dos acusados antes de atirar, confirmou a testemunha.

A segunda testemunha, William Rocha Ferreira, apontado pela denúncia como uma das pessoas que negociou o veículo, modelo Gran Siena, de cor branca, que foi usado no assassinato do delegado. William era arrolado ao processo como testemunha confidencial, entretanto, ele tirou a balaclava que cobria o rosto ao entrar no plenário, depôs para os jurados e negou quase tudo o que já havia confessado em depoimento na delegacia.

Ao ser questionado pelo Ministério Público, William afirmou que intermediou a venda do veículo, no valor de R$ 10 mil. Ele encontrou com “Mário Tabatinga” para vender o carro, mas negou que o réu tinha conhecimento sobre o que seria feito com o veículo. William negou também conhecer os outros réus e disse ter sido coagido na delegacia para depor.

William, que estava alterado, negou que tinha delatado os réus, chegou a discutir com o promotor e foi advertido duas vezes pelo juiz. William foi informado pelo juiz que os jurados vão avaliar se ele mentiu ou não no depoimento ao final do julgamento. Caso votem que sim, William pode ser preso por falso testemunho.

Embates

Marcado para às 8h30, o júri começou com quase 3h de atraso, exatamente às 11h20. O advogado de defesa de “João Branco”, Maurício Neville, solicitou ao juiz que ele pudesse falar a sós com o réu por telefone. Depois, ele ainda pediu para que uma testemunha, considerada indispensável a defesa, estivesse presente no julgamento, no entanto, a pessoa apontada por Neville, que é um policial militar, alegou estar em missão no interior do Amazonas por conta das eleições e não poderia estar presente.

O advogado ainda chegou a pedir o adiamento do julgamento por conta da testemunha, pedido esse que foi indeferido pelo magistrado. Maurício Neville saiu do plenário para falar com o “João Branco”.

Réus

Durante o júri, “João Branco” se mostra calmo e atento a todas as informações, sempre lendo o processo e questionando o advogado. Algemado, o narcotraficante aparece mais magro, com uma blusa azul e calça do presídio. Já “Marcos Pará”, nas primeiras horas, se mostrou bastante nervoso, inquieto e, em alguns momentos, juntou as mãos para fazer uma prece. Durante o depoimento de William, Marcos ficou alterado, falou alto e foi advertido pelo juiz.

