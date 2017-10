Embarcação naufraga no Rio Solimões e professor desaparece

Na tarde da última quinta-feira (12), uma embarcação que saiu da Comunidade do Bananal e estava a caminho para o Distrito de Belém do Solimões, localizada no alto Solimões, distante a 1.060 km em linha reta de Manaus, naufragou devido ao mau tempo. As informações foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (Cbmam). Um grupo de professores estava no barco no momento do incidente.

De acordo com os bombeiros, um dos educadores, ainda não identificado, caiu no rio e estava desaparecido até a publicação desta matéria.

O Corpo de Bombeiros de Tabatinga foi acionado para atender a ocorrência e está se deslocando para o local. Ainda não há mais informações sobre o ocorrido.

