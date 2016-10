Embarcação afunda no rio Negro com três pessoas; duas são resgatadas e um homem continua desaparecido

Uma embarcação naufragou na tarde deste domingo (23) no rio Negro, nas proximidades da Marina do Davi, no Tarumã Açu. Três pessoas estavam no bote de alumínio, segundo o Comando do 9° Distrito Naval, da Marinha do Brasil. Dois foram resgatados e um homem, 29, continua desaparecido.

O caso aconteceu por volta das 13h30. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) também foi acionada e de acordo com as informações obtidas pela equipe, que se encontra no local, uma operação de busca e salvamento foi iniciada pela Marinha e conta com o apoio de mergulhadores Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas.

As equipes fazem buscas na região onde ocorreu o acidente. De acordo com testemunhas, o barco onde vinha o trio afundou após um forte banzeiro.

As causas e responsabilidade serão determinadas após a conclusão de um inquérito administrativo a ser instaurado pela Marinha do Brasil.

Portal EM TEMPO