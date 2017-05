Em vídeo, Renan diz que OAB ‘se equivoca’ ao pedir impeachment de Temer

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), disse em vídeo divulgado nesta segunda-feira (22) que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) “se equivoca” ao pedir o impeachment do presidente Michel Temer. Sem dizer diretamente qual a melhor saída para a crise que o país enfrenta hoje, Renan afirma que um processo de impeachment só vai piorar o cenário atual.

“O impeachment, como vocês sabem, não traz consigo uma solução para a crise. Pior, pode agravá-la. Falo isso com a responsabilidade de quem conduziu o processo anterior”, disse o peemedebista, que presidiu o Senado durante o processo de afastamento de Dilma Rousseff.

Renan defende que haja uma uma saída “dentro da Constituição”, e que sejam realizadas em 2018 “eleições gerais e uma Assembleia Nacional Constituinte”.

Sobre Temer, o peemedebista evitou qualquer elogio ou crítica direta. Disse apenas ter convicção de que ele “compreenderá seu papel e ajudará na construção de uma saída”.

Prisão

No fim de semana, Renan soltou uma nota afirmando que “mandaria prender” quem o procurasse para tratar de pagamento de vantagens indevidas. A manifestação foi feita em defesa do senador à acusação feita por Ricardo Saud, ex-diretor de Relações Institucionais da JBS, de que os dois trataram de propina e Caixa 2.

A fala de Renan foi uma crítica indireta a Temer, que ouviu do empresário Joesley Batista a prática de atos para frear investigações contra ele na Justiça.

Em pronunciamento no último sábado (20), o presidente da República disse não ter encaminhado os relatos de atos criminosos do empresário por não acreditar em “fanfarronices” de um “falastrão”.

Talita Fernandes

FolhaPress