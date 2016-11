Em vídeo, dupla acusa prefeito eleito de Iranduba de comandar tráfico no município e ele nega; assista

Um vídeo tem circulado nas redes sociais e mostra José Alberto dos Santos Saraiva, 41, morto na última terça-feira (1º) no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), no quilômetro oito da BR-174, acusando o prefeito eleito de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), Francisco Gomes da Silva, mais conhecido como ‘Chico Doido’ de comandar o tráfico de drogas na área.

Nas imagens, José e outro homem identificado como Raimundo Nonato, ainda acusam a polícia civil e militar de Iranduba de também estarem envolvidas com a comercialização de drogas. Eles ainda dizem que o policial civil, Genelson Carlos Duarte Mota, e o sargento da reserva da Polícia Militar (PM), Rubenício da Silva Alexandre, que morreram durante uma troca de tiros com traficantes no rio Solimões, no dia 25 de outubro, faziam parte do esquema. Veja o vídeo:

‘Chico Doido’ disse ao Portal EM TEMPO que acredita que essa situação está ligada à política e que tem a consciência limpa por não ter nenhuma ligação com os crimes atribuídos a ele.

“Não tenho nada a ver com o que eles dizem. Isso foi feito por gente que quer me comprometer e não me querem como prefeito de Iranduba. Isso deve ter relação com a política, pois não tenho inimigos, nunca julguei e nem condenei ninguém. Lutei bastante para chegar até aqui, as pessoas devem ter inveja de mim”, se defendeu o prefeito eleito.

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, explicou que a Polícia Civil irá periciar o vídeo, que passará a fazer parte das investigações sobre o caso. Sobre o outro homem citado, por ter participação no registro, ele será ouvido em depoimento sobre o assunto.

Portal EM TEMPO