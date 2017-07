Em vídeo, detentas se exibem e exaltam facção no Compaj

Uma gravação que começou a circular nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (30), mostra detentas da Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), situado no km 8 da Br-174, se exibindo e exaltando uma facção criminosa do Amazonas. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), todas as detentas já foram identificadas.

Nas imagens, uma detenta, que está segurando o celular, apresenta “as gatas” do presídio. Ela diz ainda que está no regime fechado e cita a cela 6 da unidade. Para fechar o vídeo, ela exalta um grupo chamado “Bonde dos Maconheiros” e também a facção ‘Família do Norte’ (FDN). A gravação tem duração de 1 minuto e 11 segundos.

Leia também: Vídeo: familiares acompanham de longe transferência dos ‘cabeças’ da chacina do Compaj

Em nota divulgada para veículos de comunicação, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que tomou conhecimento do vídeo e que as presas que aparecem nas imagens já foram identificadas. O órgão essalta que já foram adotadas medidas de segurança e disciplinares.

A secretaria explica que avaliará a conduta das internas para a abertura de uma sindicância. Além disso, a Seap informa que irá determinar a instauração de procedimentos apuratórios junto aos servidores da unidade para verificar a entrada de aparelhos celulares.

