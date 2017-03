Em veículo roubado, foragido é preso com menor portando drogas e armamento

Quase cinco quilos de drogas do tipo skunk foram aprendidos durante a abordagem de policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). Os entorpecentes seriam comercializados no bairro do Manoa, Zona Norte de Manaus e estavam dentro de uma caixa de papelão, no colo de uma menor de idade.

A abordagem policial aconteceu por volta das 17h, da última sexta-feira (3) na avenida Pedro Teixeira, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade. Na hora do ocorrido, Ulisses Mendonça, 33, conduzia veículo de modelo HB20, de placas JWT – 8437, que estava com restrição de roubo. Ulisses é foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

De acordo como o delegado da Derfv, Péricles do Nascimento, no momento da abordagem o foragido apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação falsa. Ainda segundo o delegado, em uma rápida revista, foi encontrado a droga e uma balança de precisão. Já na delegacia, foi encontrado, dentro da roupa íntima da menor, uma quantia em dinheiro de R$ 1 mil.

Segundo o delegado, Ulisses é um conhecido traficante do bairro da Compensa e já havia sido preso por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo e estava foragido há quase um mês. “O Ulisses foi condenado a cinco anos por tráfico de drogas”, disse.

A menor, que tem 16 anos e seria namorada de Ulisses, apresentou um documento de identificação falso na delegacia que fora contestado pela mãe que, previamente, mostrou um documento que comprovava a idade da garota.

Péricles informou que Ulisses vai responder por tráfico de drogas, usos de documento falso, corrupção e receptação de menor.

O titular da Derfv explicou ainda que a droga seria comercializada no Manoa, para onde os dois se mudariam. Durante o procedimento de revista foi encontrado, além das drogas e uma balança de precisão e uma pistola calibre 765.

Após procedimentos cabíveis na unidade policial, Péricles informou que o infrator será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer a disposição da Justiça. Já a adolescente foi conduzida para a Delegacia Especializada em Apuração e Atos Infracionais (Deaai).

Henderson Martins

EM TEMPO