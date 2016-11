Em vantagem, Atlético-MG decide vaga em final com o Inter

O Atlético-MG está a um empate da final da Copa do Brasil. Vencedor do título em 2014, o time atleticano recebe o Inter nesta quarta (2), às 21h45, no Independência, pelo segundo jogo da semifinais do ‘mata-mata’ nacional.

Na partida de ida, no Beira-Rio, o Atlético venceu por 2 a 1 e levou a vantagem para Belo Horizonte. Qualquer empate dá a vaga aos mineiros, ou até mesmo uma derrota por 1 a 0 colocará o time na final. Ao Inter, só resta vencer por dois ou mais gols de diferença. Se marcar três ou mais gols na capital mineira, o time gaúcho avançará com vitória simples.

O técnico Marcelo Oliveira preferiu fazer mistério em relação ao time titular do Atlético. Porém, sem poder contar com o centroavante Fred, que já disputou a competição pelo Fluminense, o treinador deverá optar por formar o ataque com Lucas Pratto e Robinho.

“Conquistamos uma pequena vantagem, mas não podemos nos acomodar em cima dela. Temos que ir a campo na quarta-feira, diante do nosso torcedor, com a característica que a nossa equipe tem, que é de jogar para frente, propor o jogo e tentar ampliar a vantagem porque conquistar o resultado fora de casa, no primeiro jogo, pode se tornar uma armadilha. Então, não podemos cair nessa armadilha. Temos que esquecer o primeiro jogo e procurar fazer o resultado”, afirmou o goleiro Victor.

No Inter, o técnico Celso Roth vai levar a campo novamente um time misto. Apesar da chance de título na Copa do Brasil e de uma vaga na Libertadores, a ordem no clube gaúcho é evitar a todo custo o rebaixamento para a Série B do Nacional.

O time só terá cinco atletas considerados titulares –o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Ceará, o zagueiro Ernando, o volante Rodrigo Dourado e o meia William.

Folhapress