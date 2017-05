Em uma única operação, DRCO apreende 400 kg de maconha

Mais de 400 quilos de drogas foram apreendidos, na tarde desta terça-feira (5), em posse de um indivíduo, identificado como Anderson Souza. A equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) foi a responsável pela operação que resultou na grande apreensão da maconha, do tipo skunk. A estimativa é que essa quantidade do entorpecente esteja avaliada em mais de R$ 2 milhões.

Segundo o delegado titular da DRCO, Guilherme Torres, o homem foi preso em flagrante. “Nós já vínhamos monitorando e armamos essa operação, que culminou na apreensão desse quantitativo de drogas” afirmou.

O suspeito será apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil, no Dom Pedro, às 9h30. No local, a equipe de investigação passará mais informações sobre a ação que levou à prisão e apreensão da droga.

Esta é mais uma grande apreensão de drogas feita pelos policiais civis na capital amazonense e no interior do Amazonas. Entre as operações que estão sendo montadas para coibir o tráfico de drogas e o contrabando de mercadorias estão as operações ‘Base Anzol’ e ‘Sentinela’ – que agem na região de Fronteira do Amazonas com a ajuda da Polícia Militar (PM), Departamento Estadual de Transito (Detran-AM), Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM.

As ações contam ainda com a parceria da Polícia Federal e Exército para combater o tráfico na Tríplice Fronteira (Colômbia, Peru e Brasil). Os órgãos e as Forças Armadas começaram a agir em abril deste ano.

Laize Minelli

EM TEMPO