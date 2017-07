Em um ano, serralherias faturam até 20% a mais em Manaus

O resultado financeiro é fruto de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Sebrae ao longo de, aproximadamente, 12 meses – Divulgação

Um grupo de 20 serralherias de Manaus aumentou entre 15% e 20% o faturamento anual de suas empresas, a partir de um apoio contínuo do Sebrae no Amazonas, por meio do projeto Serralheiros, segundo informa o gestor do projeto, o analista técnico Jorge Hayden.

O resultado financeiro é fruto de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Sebrae ao longo de, aproximadamente, um ano nas áreas de gestão, finanças, mercado, marketing e formalização.

Um dos participantes do projeto é o empresário, Eder Klinger, 46, dono da serralheria Trecos de Serralheiro, localizada no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste. Segundo ele, o faturamento da empresa aumentou depois que foram realizadas uma série de mudanças, como a própria criação do nome da serralheria, que até então não tinha, seguido de um trabalho de identidade visual, criação de perfis em redes sociais e a participação do empresário em cursos, como o de aço carbono, que proporcionou a qualificação e a certificação dos participantes como serralheiros profissionais.

“O Sebrae ajudou nossa empresa desde o início e nos ensinou a divulgar melhor nossos produtos e serviços. Fiz um curso de fluxo de caixa que foi super importante para controlar as finanças da empresa. Melhoramos em todos os aspectos”, diz, em tom de gratidão, Eder Klinger.

Qualidade

O coordenador esclarece, ainda, que ao iniciar as ações do projeto Serralheiros percebeu-se que todos os estabelecimentos atuavam na informalidade, com lucratividade mínima ou quase nenhuma por ano, embora essas empresas realizassem serviços de qualidade. A falta de uma boa administração, reforça o gestor, era agravada por falta de conhecimento sobre qualidade no atendimento ao cliente, organização do espaço de trabalho, entre outros fatores. Ao final do projeto, ocorrido na última quinta-feira (27), todas as 20 empresas já estavam formalizadas, ou seja, todas passaram a ter Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

“O nosso papel foi de apoio a esses empresários na organização e melhor administração de suas empresas. Para isso, realizamos vários cursos, consultorias especializadas, acompanhamento, palestra, dicas e todo um suporto de apoio”, finaliza o gestor.

Durante toda sua vigência, o projeto Serralheiros contou com o apoio do instituto Gerdau e da metalúrgica Marlin.

Apoio

O projeto Serralheiros se enquadra nos modelos de apoio continuado que o Sebrae oferece a determinados grupos de empresas de um mesmo mercado de atuação. Trata-se de projetos setoriais, que são elaborados para atender coletivamente empresas que atuam num mesmo microssegmento de negócios e necessitam de suporte permanente para se desenvolverem.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae no Amazonas, Aécio Flávio, esses projetos oferecem ações que vão desde a orientação para obtenção de financiamentos até formas e maneiras de fazer uma gestão adequada e qualificada, voltada para o crescimento e aumento da competitividade.

Conforme o setor de gestão estratégica do Sebrae no Amazonas, a instituição desenvolve, atualmente, 26 projetos setoriais no ramo de alimentos, bebidas, artesanato, confecções e moda, estética e beleza, mercadinhos, panificação, piscicultura, cosméticos, serviços, petróleo e gás, pecuária, entre outros.

Para participar de um projeto, o interessado deve ir até o Sebrae e buscar informações sobre inscrição e condições de participação.

