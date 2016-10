Em último debate, Arthur e Marcelo usam todas as estratégias para massificar seus discursos

Propostas e acusações de envolvimentos na operação ‘Maus Caminhos’, foram os principais assuntos no último debate televisivo do segundo turno das eleições municipais de Manaus, entre os candidatos Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), realizado na noite desta sexta-feira (28) pela TV Amazonas, afiliada da Globo. O confronto, que durou uma hora, foi mediado pelo jornalista Heraldo Pereira.

No primeiro bloco, onde os candidatos faziam perguntas entre si com temas livres, Marcelo iniciou questionando sobre que balanço Artur fazia de seu trabalho nesse quatros em relação ao saneamento básico. Artur responde que fez mais de 600 quilômetros de drenagem e que pretende fazer mais caso seja eleito. Marcelo, na treplica, afirmou que a sua pergunta sobre saneamento não foi respondida pelo oponente.

Ainda no primeiro bloco, Artur perguntou para Marcelo o que ele pretende fazer na questão econômica do município, já que, segundo ele, teve a menor arrecadação e este ano e que, ano que vem, a tendência é também diminuir. Em resposta, Marcelo disse que na administração do Artur, houve R$ 5 bilhões a mais que na gestão anterior e em seguida afirmou que dinheiro não faltou, o que aconteceu, segundo ele, é que o recuso não foi bem usado, mas em sua gestão não será dessa forma. Em replica, Artur destacou que fez aliança com o povo e não com caciques políticos para interesse de cargos e logo em seguida chamou Marcelo de inexperiente e que, na sua gestão futura, pretende enxugar e fazer mais investimentos sociais.

Na treplica, Marcelo disse que Artur não fez aliança apenas com o povo, mas, também, com o senador Eduardo Braga (PMDB), e o deputado federal Marcos Rotta, que é seu vive na chapa e que abre caminho para o retorno do ex-deputado federal Sabino Castelo Banco (PTB) à Câmara Federal, uma vez que ele é o primeiro suplente da coligação que elegeu Rotta.

Seguindo o primeiro bloco, Marcelo salientou que todo candidato que se inscreve no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) precisa anexar todos os seus bens e questionou o adversário se realmente teria anexado os seus, já que possui um apartamento na orla da Ponta Negra e que, segundo ele, não estaria no seu registro de candidatura. Em resposta, Artur afirmou que sim e que o apartamento não é dele e sim da sua ex-esposa, Goreth Garcia. Ainda em resposta, ele afirmou que teve toda a oportunidade de enriquecer, porém, não o fez, porque preferiu seguir o caminho da ética.

Artur voltou a criticar o que chamou de ‘calamidade’ no sistema de saúde do Estado, que seria causa direta da má administração do governador José Melo (Pros), e pergunta sobre o que Marcelo tem de propostas para a área. Já Marcelo afirmou que os escândalos que vieram à tona por meio da operação ‘Maus Caminhos’, da Polícia Federal, estariam dentro da administração de Artur e que pretende ampliar a base de saúde e fazer núcleos de apoio ao atendimento à família.

Segundo bloco

No segundo bloco, com temas escolhidos pela produção, Marcelo disse que, nos últimos anos, houve contratação de empresas de presos da operação ‘Maus Caminhos’ e citou que, no debate anterior, Artur haveria dito que demitiria o secretário de saúde, Homero de Miranda Leão, e que depois voltou a atrás da decisão.

O tucano rebateu dizendo que era uma inverdade de seu oponente. Em seguida, afirmou que o governador Melo e o senador Omar Aziz é que são investigados e que tudo o que ele fala acaba neste domingo. Ele ainda citou que houve uma constatação de uma empresa envolvida nesta operação que doou à campanha eleitoral de Marcelo. Ramos afirmou que é fato que houve contratações de empresas de presos na ‘Maus Caminhos, e ainda desafiou Arthur a apresentar qualquer doação dessa empresa na sua prestação de contas.

No terceiro bloco, com temas livres, Artur perguntou a Marcelo sobre o turismo ser uma renda de empregabilidade. Marcelo responde que a prefeitura tem o papel de garantir praças e restaurantes e facilitar que seja um local agradável para chegada do turismo, e questionou algumas obras que não foram concluídas. Em replica, Artur disse que já fez eventos internacionais e fez o que pode para trazer a Copa do Mundo, Olimpíadas e Amazônia Live que, segundo ele, não custou nada do orçamento municipal.

Logo depois das perguntas, os dois candidatos fizeram suas considerações finais. Artur apostou nas suas palavras como humildade e experiência farão com que ele faça Manaus avançar. Já Marcelo pediu uma chance de fazer a mudança na cidade, e pediu para que a população não ligue para acusações injustas que foram feitas com a sua pessoa, durante o período eleitoral.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO