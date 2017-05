Em última mensagem, Melo alega injustiça e diz que vai lutar até o fim

Uma hora após o ex-governador do Amazonas José Melo deixar o governo do Amazonas, nesta terça-feira (9), após ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quinta-feira (3), a Secretaria de Comunicação do Amazonas (Secom), enviou as redações, posicionamento do governador acerca da gestão dele a frente do governo. De acordo com o texto, o ex-governador deixa um estado equilibrado do ponto de vista fiscal e econômico.

Lutar até o fim

Quanto ao resultado do julgamento que negou provimento ao recurso contra a cassação do seu mandado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Melo assegura que irá lutar até o fim.

“Não posso aceitar tamanha injustiça. Ganhei as eleições pelo voto limpo de milhares de amazonenses que acreditaram em um governo coerente e comprometido com as pessoas. Governamos sob ataques e grande perseguição. Mesmo assim, o nosso governo avançou, e apesar da crise, implementamos programas e projetos para melhorar a vida de todos os amazonenses, da capital e do interior. Jamais usei de artifícios ilícitos para ganhar eleição”, defendeu-se o governador.

Crise

O texto diz ainda que Melo teve os dois anos do mandato, para o qual foi eleito, “atrapalhados” pelas crise econômica e política. Destaca que fez “mexidas acertadas” que fizeram do Amazonas uma referência em equilíbrio e gestão fiscal. E salienta o lançamento de dois pacotes de obras importantes um de R$ 1,1 bi para a Educação e outro, mais recente, R$ 1,675 bilhão para infraestrutura. Boa parte dos recursos frutos de financiamentos que só foram concedidos porque o Amazonas é hoje um dos poucos estados da federação com capacidade de contrair empréstimos com instituições financeiras nacionais e internacionais.

Mesmo com perdas significativas na Receita, que só em 2016 atingiram R$ 1,5 bilhões, segundo o ex-governador, o Amazonas encerrou 2016 sem atrasar salários dos servidores, como aconteceu, em algum momento, com a maioria dos estados brasileiros, e sem comprometer obrigações constitucionais, como o repasse aos poderes, o pagamento da dívida, o pagamento de fornecedores e a manutenção dos serviços essenciais à população, dentre os quais saúde, educação e segurança.

José Melo cita como medidas as reformas iniciadas ainda em 2015, quando a crise se anunciava, por meio das quais diminuiu o número de secretarias e órgãos, cortou cargos comissionados, renegociou contratos e implantou uma política de modernidade da gestão, com mais eficiência.

“Foi como conseguimos ajustar o tamanho dos gastos à realidade da nossa Receita”, explica o governador, ao ressaltar que pagou um preço alto por medidas impopulares, com a perda de capital político.

Com informações da Assessoria