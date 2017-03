Em trinta dias, 7,4 mil multas foram aplicadas em Manaus

Quem dirige em Manaus tem uma certa dor de cabeça ao desviar o veículo de condutores que param de maneira incorreta em diversas vias da cidade. Somente no mês de janeiro de 2017, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) registrou 7.463 multas relacionadas a estacionamento irregular. No mesmo período em 2016, o montante era de 9.547 irregularidades. Mesmo com 2.084 casos a menos, o não cumprimento da lei ainda é comum na capital.

Um lugar onde ocorre esse tipo de problema com certa frequência é nos arredores da feira Manaus Moderna, no Centro. Nesse local, vários carros param para desembarcar passageiros ou descarregar mercadoria. Nem a presença do Manaustrans inibe a ação dos infratores.

Um militar aposentado, que pediu para não se identificar, estava procurando local para estacionar seu veículo, para poder ir à feira, e deixou o carro no meio da avenida Lourenço Braga. “Falta gerenciamento do sistema de transporte do Amazonas. Por muitas vezes, o condutor é multado por não ter onde parar o carro”, justificou.

Ainda no Centro, na rua Marquês de Santa Cruz, automóveis estacionam em fila dupla, provocando lentidão no fluxo de veículos. A cena também se repete nas ruas Barroso e 24 de Maio, onde até um carro-forte estava em

situação irregular.

Na avenida Djalma Batista, a falta de conscientização por parte dos condutores também é exagerada. A universitária Clemilda Almeida, 46, utiliza a avenida como parte do seu percurso para ir à faculdade. “É um caos, na manhã cedo e fim da tarde. Alguns motoristas não respeitam o local adequado para parar e estacionar e fazem fila dupla”, relatou Almeida.

O diretor de operações do Manaustrans, Antônio Costa Neto, disse que a entidade efetua, regularmente, ações para reduzir a prática infracional e ainda alerta para os riscos de acidentes. “Realizamos diariamente operações para coibir o estacionamento irregular. É um trabalho incansável que nossos agentes fazem nas ruas, em obediência ao Código de Trânsito. O estacionamento irregular resulta na insegurança da via e coloca em risco a segurança de pedestres e de outros condutores”, informou.

Bárbara Costa

EM TEMPO