Em três meses, 97 escolas públicas são alvo de assaltantes

Escolas da rede estadual e municipal de Manaus estão cada vez mais vulneráveis às ações criminosas de assaltantes. Um levantamento feito pelo Centro de Operação de Segurança Escolar (Cose), responsável pela segurança patrimonial das unidades de ensino da rede municipal de Manaus, mostra que somente nos três primeiros meses deste ano, já foram cometidos 97 assaltos nas instituições de ensino.

Dados mais precisos revelam que em janeiro de 2017 foram registradas 32 ocorrências. No mês de fevereiro, esse índice caiu para 28, subindo para 37 ocorrências no mês de março. Ainda não há números referentes ao mês de abril, uma vez que o relatório está sendo finalizado. Geralmente, a maioria das ocorrências são registradas no turno noturno, quando a escola já está fechada, informou a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Entre as zonas com os maiores índices de assaltos em escolas estão a Norte e Leste da capital. A última ocorrência foi registrada na quinta-feira (27), quando alunos da escola estadual Professor Roberto dos Santos Vieira foram assaltados na quadra poliesportiva da unidade, localizada no bairro Nova Cidade.

Para combater esse tipo de crime e inibir as ações dos criminosos, parcerias estão sendo feitas entre as unidades educacionais, Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e Polícia Militar (PM), para que sejam reforçadas as rondas policiais nas imediações das escolas municipais, principalmente em horários de entrada e saída dos estudantes.

De acordo com informações da Semed, os gestores das unidades possuem os telefones dos comandantes da Companhia Interativa Comunitária (Cicom) dos bairros em que estão localizadas, para solicitar apoio em caso de necessidade. O Cose também possui um sistema de inteligência e monitoramento, com câmeras de segurança, que também presta apoio às unidades de ensino e, quando necessário, fornecem as imagens das câmeras de segurança à polícia para auxiliar em possíveis investigações.

Prevenção

Por sua vez, a Polícia Militar informou que, em todas as áreas escolares da capital e em parceria com as unidades de ensino localizadas no interior do Estado, realiza o Ronda Escolar não somente com o objetivo de prevenir e reprimir a criminalidade no ambiente escolar, mas colaborar com apoio na formação social dos estudantes, com palestras e orientações sobre segurança e prevenção às drogas. A PM destacou que as operações policiais são contínuas e divulgados os efeitos à sociedade constantemente em todos os meios de comunicação social. Especialmente em fins de semana prolongados, são intensificadas, com reforço no policiamento, as operações: Águia, Catraca, Fecha Quartel, Vitória Régia e inúmeras em conjunto com os demais órgãos de segurança pública.

PC elabora banco de dados

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Ivo Martins, informou que a Policia Civil do Amazonas está realizando um banco de dados com informações de possíveis infratores que praticam roubos ou furtos em escolas estaduais e municipais da capital.

“A Polícia Civil, assim que é acionada após o delito, tem procurado atuar, tal como fez no assalto da escola no bairro Nova Cidade, onde um menor, autor do delito, foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada na Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Estamos fazendo nossa parte, que é a de Polícia Judiciária, investigando as ocorrências após os delitos”, disse o delegado-geral adjunto, Ivo Martins.

Martins destacou, ainda, que a contratação de vigilantes, por parte das instituições de ensino, é uma forma de inibir as ações dos infratores. Já a Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) disse apenas que as polícias realizam ações rotineiras nas proximidades de escolas.

A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) informou que não atua no levantamento relacionado a índice de assaltos nas unidades da rede estadual e que ocorrências de práticas criminosas são repassadas à SSP-AM .

Gerson Freitas

EM TEMPO