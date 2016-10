Em treino sem goleiros, Tite confirma Willian no lugar de Neymar

Willian foi confirmado na manhã deste domingo (9) na vaga de Neymar para a partida contra a Venezuela, terça (11), em Mérida, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia.

O jogador do Chelsea foi o titular no treino tático realizado com o campo encurtado e sem goleiros.

Neymar terá que cumprir suspensão na terça após receber o segundo amarelo na goleada da seleção diante da Bolívia, por 5 a 0, na quinta (6), em Natal.

Outro que ganhou a posição foi o volante Paulinho, que foi obrigado a cumprir suspensão na Arena das Dunas.

Com a boa atuação de Giuliano no Rio Grande do Norte, o técnico Tite disse que ficou na dúvida sobre o titular da posição e só definiu neste domingo o titular.

Em Mérida, a seleção vai começar a partida no 4-1-4-1 com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus.

O Brasil está em segundo lugar nas eliminatórias do Mundial de 2018, com 18 pontos. Nesta terça, o time pode se tornar líder do torneio. A equipe precisa vencer em Mérida e torcer para um tropeço do Uruguai contra a Colômbia, no mesmo dia, em Barranquilla. Os uruguaios estão em primeiro lugar, com 19 pontos.

Depois do treino na manhã deste domingo, a seleção brasileira embarcaria para a Venezuela de tarde em um voo fretado até a cidade de El Vigia. De lá, o time pegaria um ônibus para Mérida. A viagem vai demorar cerca de uma hora e meia.

Na noite de segunda (10), o time fará um treino leve no estádio da partida.

