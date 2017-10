Em trabalho de parto, mulher dá à luz em carro com ajuda de PMs

Em trabalho de parto, a jovem Daiana Franco Lopes, de 24 anos, trouxe ao mundo a pequena Vitória com a ajuda de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A cena, muito parecida como as apresentadas em novelas, aconteceu, na noite desta segunda-feira (16), dentro de um veículo na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A gestante começou a sentir fortes dores, que indicavam sinais de trabalho de parto, quando decidiu se dirigir até uma unidade de saúde para receber cuidados médicos. Ao pedir ajuda de um vizinho, de naturalidade colombiana, garantiu uma carona, porém, não conseguiu evitar o nascimento da filha, quando ainda estava a caminho da maternidade.

De acordo com o tenente Odelismar Alves, que ajudou no parto normal junto com o cabo Davi, o vizinho da jovem – que dirigia o veículo – estava desorientado e, ao ver a viatura policial, sinalizou com os faróis do carro e pediu socorro aos PMs.

“Estávamos dando apoio a um colega, que estava indo para outra delegacia, quando percebemos um motorista sinalizando e pedindo para que parássemos. Verificamos a situação e a mulher estava em trabalho de parto. Por ser colombiano, o homem não sabia onde ficava o hospital e tivemos que auxiliá-los até à maternidade mais próxima. Eles continuaram no carro e a viatura foi na frente abrindo caminho”, contou o tenente.

Ainda segundo o tenente, durante o trajeto novamente o homem sinalizou e parou o carro. “Quando fomos ver a criança já estava nascendo. Pegamos luvas cirúrgicas na viatura e ajudamos no parto. Depois o Davi pegou um canivete e cortou o cordão umbilical do bebê”, disse.

Em mais de seis anos de corporação, os PMs disseram ser a primeira vez em que viveram a experiência de auxiliar no nascimento de uma criança durante a jornada de trabalho. “Foi uma emoção, todos os dias presenciamos casos de crimes, mas dessa vez foi único, pois ajudamos no nascimento de uma linda menina, claro, com a ajuda de Deus”, informou Odelismar.

Após o nascimento, a mãe e a criança, que recebeu o nome de “Vitória”, foram encaminhadas para a maternidade Moura Tapajós, na avenida Brasil, bairro Compensa, também na Zona Oeste, onde receberam os primeiros atendimentos médicos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO