Em tons de rosa, Arena da Amazônia é palco do encerramento de campanha contra câncer e lançamento do VidAtiva

O estádio que foi palco da Copa do Mundo e das Olimpíadas, em Manaus, vai ficar ainda mais bonito e ‘colorido’. Nesta sexta-feira (28), acontece o Arena Rosa, evento que vai selar os últimos dias do ‘Outubro Rosa’ e lançar a temporada 2016/2017 do VidAtiva, programa que atende cinco mil idosos da capital e do interior do estado. A entrada será pelo Portão D (Flaviano Limongi).

Promovido pela Secretaria de Estado e Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), o Arena Rosa é aberto ao público (entrada gratuita) e vai contar com a participação de 1.200 idosos do programa VidAtiva. Atividades de entretenimento e palestras serão oferecidas ao público, como aula de zumba, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, limpeza de pele, atividades de ginástica e jogos de dominó e tênis de mesa.

A programação ainda conta com uma visita pela Arena da Amazônia, com o ‘bike tour’ e palestras sobre câncer de mama e sobre o autoexame. Às 17h30, o evento ainda terá um momento diferente, quando todos os participantes serão convidados a soltar balões do meio da Arena da Amazônia, simbolizando um ato de amor à vida. “A visita pela Arena será para conhecer mais profundamente este estádio tão bonito e matar a curiosidade das pessoas sobre os vestiários, salas, camarotes e demais áreas que fazem parte do local. O bike tour vai proporcionar um passeio pelo podium do estádio através de uma maneira diferente, que é andando de bicicleta. A partir das 15h, já teremos as palestras, que serão ministradas por profissionais do Uninorte, e que vão levar informação importantes às pessoas. Convido todos a participar e ter um dia divertido e agradável, junto com nossos idosos do VidAtiva”, destacou o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Arena Rosa abre temporada

O Arena Rosa vai celebrar a renovação de um dos programas mais importantes da Sejel. Trata-se do VidAtiva, que leva atividades físicas, lúdicas e o acompanhamento de profissionais da área da saúde para pessoas acima dos 45 anos.

Pelo programa, os idosos são divididos em 41 grupos, sendo que seis são do interior do Estado (Novo Airão, Manacapuru, Parintins, Cacau Pirera, Iranduba e Rio Preto da Eva) e o restante por zonas da Cidade (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Sul), somando cinco mil participantes. Cada núcleo conta com uma equipe multidisciplinar, sendo composta por Fisioterapeutas, Assistente Sociais, Nutricionistas, Psicólogos e Profissionais de Educação Física.

“As atividades do projeto acontecem todos os dias, sendo três aulas por semana para cada núcleo. Essas atividades contemplam ginástica, alongamento, atividades de entretenimento em grupo, dinâmicas. Há também aulas de zumba, dominó, tênis de mesa e palestras de orientação. São programações simples, próprias para a idade deles, mas que fazem uma diferença enorme na rotina de cada um”, disse a coordenadora do projeto, Nara Freitas.

Para a temporada 2016/2017, o Arena Rosa vai anunciar novas atividades para os participantes do VidAtiva, como aulas temáticas, cine pipoca, capacitação através de cursos profissionalizantes, ‘Dia de Visita’ (quando os idosos conhecerão pontos turísticos da Cidade), ‘Hora do piquenique’ (lanches serão organizados em áreas da Cidade), Concurso de Talentos (os idosos, por núcleos, irão apresentar o que sabem fazer de melhor), e outras atividades que não estavam inseridas no cronograma passado.

Programação

15h: distribuição dos broches e senhas para sorteio de brindes; aferição de pressão; teste de glicemia; limpeza de pele; jogos; bike tour; tour na Arena; palestras e tenda da fisioterapia

16h às 16h30: alongamento e relaxamento (Equipe VidAtiva)

16h30 às 17h : aeroboxe

17h30: soltar os balões no centro do campo

18h: aulão de Zumba

18h30: foto oficial nos Arcos Olímpicos

Com informações da assessoria