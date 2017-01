Em Tempo leva oito pessoas para ‘Pluft, o fantasminha’ neste sábado

Cheio de efeitos especiais e um grande cenário, o clássico da literatura brasileira – “Pluft, o fantasminha” – será encenado em duas apresentações neste sábado (21), às 15h e 18h, no Teatro Manauara. Quatro pessoas foram sorteadas pelo EM TEMPO para assistir de perto a montagem do espetáculo.

Pela promoção cultural do Portal Em Tempo, as leitoras Jurema Athan e Larissa Garcia levaram um par de ingressos cada e vão conferir a diversão e as aventuras dos personagens da peça, que mostra a importância de quebrar preconceitos. Já o Programa Agora, da TV Em Tempo, sorteou ao vivo na edição desta sexta-feira (20) mais dois pares. As ganhadoras foram Tassia Barbosa Ranis e Gabriele de Lima, que já escolheram o Giovane Barbosa e a Suellen de Lima como acompanhantes.

O texto de Maria Clara Machado, que foi encenado pela primeira vez em 1955, agora ganha os palcos por meio da Companhia Vila Teatro (SP). A história é sobre Pluft (Maicon Francelino), um fantasminha que vive com a mãe fantasma (Larissa Carneiro) e o tio dorminhoco Gerúndio (André Grecco) em um sótão.

Os demais ingressos estão à venda pelo site www.ingresse.com e na bilheteria do teatro, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping, avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

