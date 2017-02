Em Tempo lança promoção de carnaval

Com o advento da internet e a explosão das redes sociais, a informação transmitida pela internet está em constante transformação e, assim, são necessárias novas reformulações para que os veículos de comunicação acompanhem as mudanças. Pensando nisso, o Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC) passou a implantar, neste mês, uma nova forma de transmitir a informação para seus leitores.

O grupo deve lançar nos próximos dias uma série de promoções relacionadas ao carnaval com o intuito de aproximar o leitor cada vez mais das redes sociais do veículo de comunicação. Com isso, o público alvo será contemplado com brindes. A proposta se estenderá também para as demais datas comemorativas e eventos culturais no Estado, como shows e manifestações folclóricas.

De acordo com a gerente de marketing do grupo, Iris Costa, 31, o marketing está com uma nova proposta de trabalhar uma diversidade de temas, não só de cunho jornalístico como também de interesse geral. “Estamos realizando uma repaginada, tanto nas redes sociais, quanto no nosso portal, para que as pessoas, além de terem acesso a notícias do dia a dia, também passe a interagir com o veículo por conta do conteúdo mais leve que está sendo replicado nas mídias, como eventos culturais e datas comemorativas”, destacou Costa.

“Estamos trabalhando para tornar mais dinâmica a interação da empresa com o público, sendo a notícia divulgada em internet, TV, rádio e impresso. Para isto deixamos de divulgar apenas matéria em nossos meios de comunicação, como Twitter, Instagram e Facebook. A ideia é que as nossas mídias não sejam apenas um divulgador de matérias e sim um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para interagir conosco”, informou a gerente de marketing do grupo.

Além de Iris, a equipe também por um assistente de marketing, Elson Prado, 23, um designer, Matheus Pantoja, 24, e uma profissional de social media, Chay Santos, 26.

Isac Sharlon

EM TEMPO