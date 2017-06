EM TEMPO lança caderno Especial de Eleição em versão diária

A princípio, que será veiculado diariamente, até o dia 7 de agosto –

Os bastidores da política amazonense, com propostas, entrevistas exclusivas, alianças e a agenda dos candidatos aos cargos de governador e vice-governador do Amazonas, serão apresentados a você leitor, a partir deste domingo (25), na edição especial no caderno de Eleição do Jornal Amazonas EM TEMPO, que será veiculado diariamente, até o dia 7 de agosto – um dia após o 1º turno da eleição suplementar.

O especial será impresso em oito páginas, exceto nos sábados e nas segundas-feiras, quando sofrerá uma redução. O tempo de veiculação do caderno pode ser prorrogado até o dia 28 de agosto, caso haja o 2º turno.

De acordo com a editora de política do Jornal EM TEMPO, jornalista Valéria Costa, que há 15 anos trabalha na cobertura da política amazonense, desse total sete anos de trabalho para o EM TEMPO, a proposta já é considerada uma tradição. “Em todo pleito no Amazonas, nós preparamos um caderno especial de eleição para dar voz aos candidatos e mostrar aos leitores do EM TEMPO o dia a dia dos candidatos, os bastidores do pleito e informações do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Isto inclui também uma super cobertura no dia da votação”, destacou.

Ainda de acordo com Valéria, o objetivo da edição, que será diária, é cobrir todos os candidatos de forma parcial. “Todos terão voz e vez nesta edição. A ideia é aproximar candidatos e eleitores, para que a população possa conhecer melhor e escolher sem dúvidas aquele que supõem que deva governar o nosso Estado”, completou a jornalista.

Apesar da edição impressa do jornal não ser disponibilizada em todos os municípios, Valéria garante que as informações chegarão em todos as localidades do Estado, por meio do Portal EM TEMPO. “Todo esse aparato tecnológico possibilitará ao leitor acompanhar em tempo real toda e qualquer informação sobre os candidatos e a eleição. Basta que para isso, o internauta siga o EM TEMPO nas redes sociais ou acesse o nosso portal”, acrescentou.

Na edição especial também haverá a divulgação dos boletins, “boca de urna” e o resultado completo do 1º e, caso houver, também do 2º turno.

A edição impressa do Jornal Amazonas EM TEMPO comercializada de segunda a sábado custa R$ 1.00. Nos domingos a edição é vendida a R$ 2.00. Todo o conteúdo pode ser acompanhado pela internet, em uma versão Digital (Flip), ou no portal EM TEMPO: www.emtempo.com.br.

