Em Tempo entrega prêmios a vencedores do concurso ‘Manaus, a Bela da Foto’

No dia em que Manaus completou 347 anos, o jornal Amazonas Em Tempo presenteou três leitores que participaram do concurso ‘Manaus, a Bela da Foto’, com uma câmera fotográfica profissional e hospedagem em um hotel de selva. Os participantes que venceram o concorrido concurso puderam mostrar através de seu olhar fotográfico as belezas e os encantos de Manaus.

Ganhador do primeiro lugar, Alexandre Pizano disse que costuma fotografar por hobby. Através das lentes de sua máquina semi profissional, ele registrou o Teatro Amazonas num espelho d’água. “Gosto de fotografias e costumo sempre ter um olhar diferente. Estou muito feliz por ganhar o concurso”, disse.

A premiação do concurso aconteceu nesta segunda-feira (24), no Pier do Tropical Hotel, Zona Oeste da cidade. Receberam a premiação também Sérgio Corrêa, segundo lugar, e Daniel Couto, terceiro.

Também participaram da exposição as dez fotografias mais curtidas no álbum da promoção ‘Manaus, a Mais Bela da Foto’, pela página do Facebook do portal Em Tempo.

Jornal EM TEMPO