EM TEMPO encerra inscrições para o concurso do Dia do Jornalista nesta quinta

Terminam nesta quinta-feira (6) as inscrições para o concurso do Dia do Jornalista, promovido pelo grupo Raman Neves de Comunicação, por meio da TV Em Tempo, afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Por ocasião da data que homenageia o trabalho dos profissionais de imprensa, dia 7 de abril, o grupo resolveu escolher um universitário para receber um mês de treinamento na TV Em Tempo.

O acadêmico vencedor ganhará uma bolsa auxílio para custear despesas de alimentação e transporte, no valor de um salário mínimo e ao final do treinamento, terá uma matéria veiculada nos telejornais da TV Em Tempo.

Para participar, o estudante deve compartilhar da página do Em Tempo no Facebook a transmissão ao vivo do telejornal Em Tempo, que vai ao ar às 18h20, de segunda a sexta-feira. Também é necessário curtir os perfis do Instagram @emtempooficial e @marcelinharosa e ainda responder a pergunta “Por que você quer ser jornalista?” na postagem oficial da promoção na rede social de fotos. A equipe do jornal Em Tempo vai premiar a frase mais criativa.

Para a jornalista Marcela Rosa, diretora de jornalismo da emissora, esta é uma maneira de contribuir com a formação dos futuros profissionais da área. “Hoje, muita gente me procura pedindo uma chance, um estágio. Mas neste momento de crise, as contratações são cada vez mais limitadas”, explica. “Então, essa foi uma forma de trazer para o universo profissional do jornalismo para esses jovens que querem uma oportunidade e, hoje, sofrem com a crise que atingiu a todos no país”.

O nome do vencedor do concurso será anunciado ao vivo, durante a edição desta sexta-feira (7) do jornal Em Tempo e pelo Facebook da emissora (facebook/amazonasemtempo), a partir das 18h20.

EM TEMPO