EM TEMPO é reconhecido por exemplo de bom jornalismo e pode ser homenageado na Aleam

O jornal AMAZONAS EM TEMPO foi reconhecido pelo trabalho realizado no último dia 9 de novembro, quando o impresso estampou, com exclusividade na região Norte, a vitória nas urnas do magnata Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. A edição do jornal poderá ser agraciada com uma ‘Moção de Aplausos’ na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

No Brasil, além do EM TEMPO, apenas outros dois impressos publicaram o resultado da mais acirrada eleição da história americana, são eles: o Correio Braziliense, de Brasília, e o jornal O Povo, de Fortaleza. Com a indicação, a empresa pode receber um certificado e vai entrar no livro de mérito da assembleia.

A iniciativa é do deputado Sabá Reis (PR), que ressaltou o papel primordial da imprensa em informar a sociedade com a devida imparcialidade e compromisso com a verdade. Segundo o documento remetido à mesa diretora da casa legislativa, a manchete do jornal surpreendeu os leitores amazonenses, resgatando assim o verdadeiro papel do jornalismo. “A publicação nos remete sobre o futuro do jornal impresso”, diz parte do requerimento.

Normalmente a elaboração das notícias, as edições dos textos e a diagramação são fechadas até às 22h do dia anterior e depois seguem para o setor gráfico, onde os jornais são impressos. A comercialização tem início ainda na madrugada. Na edição que trouxe Donald Trump na capa, a equipe do jornal – que integra o Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC) – trabalhou em um plantão diferenciado para levar o melhor da informação aos seus leitores e acompanhou o resultado até às 3h40. A impressão da edição iniciou às 4h e uma hora depois, os amazonenses de todo o estado puderam conferir, com exclusividade, o resultado da eleição no Estados Unidos.

Bruna Souza

Jornal EM TEMPO