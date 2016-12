EM TEMPO divulga agendão para brindar a chegada de 2017

Está chegando a hora de se despedir de 2016 e almejar novas conquistas para 2017. A equipe do EM TEMPO sabe que há, em cada leitor, sonhos e metas a serem cumpridos e espera que, no ano vindouro, as realizações cheguem a cada um.

Até ‘abraçar’ 2017 de vez não podemos esquecer das comemorações e, pensando nisso, listamos as principais festas nessa época do ano para tornar as comemorações ainda mais alegres. Confira:

Rancho Sertanejo – 29 e 31/12 e 1º/01

A casa de shows mais sertaneja de Manaus, o Rancho Sertanejo, localizado em Flores, Zona Centro-Sul realiza, nesta quinta-feira (29), a partir das 21h, o “Pré-Réveillon – Forró do Netão” com participações do Grupo Xotezim, Banda Xote com Pimenta e Segura Pizada.

No sábado (31), a partir das 22h30, o local abre as portas com a frase “Brinde conosco a chegada de 2017”. O público amante do sertanejo vai curtir os maiores sucessos ao som de Edu Guedes, Daniel Trindade, Breno Marx, Paulo Cesar e Gustavo e DJ nos intervalos. Mulheres não pagam entrada até às 23h.

Lounge Bar – 29 e 30/12

Butekaria Lounge Bar realiza uma maratona de shows até a véspera do Réveillon. Nesta quinta-feira (29) a festa é voltada para os fãs de samba e pagode, que poderão aproveitar o show do grupo “Joia Rara”. Nas duas noites não haverá cobrança de ingresso e cada mesa pagará um couvert artístico de R$ 15.

Para finalizar a semana de atrações, o Butekaria Lounge Bar preparou uma grande festa para a noite de 30 de dezembro. Serão três shows: Marcos Jandryne, que toca repertório das mais famosas músicas sertanejas da atualidade; Júnior e Banda, que já é altamente reconhecido no cenário artístico regional e o DJ Louis Santos. Na noite do dia 30, será cobrado um couvert de R$ 20 por mesa, sem cobrança de ingresso.

O Butekaria Lounge Bar está localizado no Shopping Paxiúba, situado na rua Paxiúba, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Cabareth Night Club – 30/12 e 1º/01

Na sexta-feira (30), a partir das 23h, o Cabaret Night Club, localizado na Rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul, abre as portas com a tradicional festa “Cabaret Blanc”. Na ocasião, até a meia noite, que estiver usando camisa branca tem entrada pista liberada. Após esse horário, ou quem não quiser participar da promoção, pode adquirir ingressos no valor R$ 20 (Pista), R$ 30 (VIP) e R$ 50 (Camarote).

Já no domingo (1º), após celebrar com a família e amigos, a partir de 1h da manhã, você está convidado para brindar a chegada de 2017 em grande estilo no Cabaret Night Club. A casa noturna lança “Cabaret Total Free – Edição Especial”, com bebida liberada de 1h às 5h da manhã. Ingressos R$ 60 (Pista), R$ 90 (VIP), R$ 180 (Camarote). Nesta noite, excepcionalmente, está permitida a entrada de homens usando bermuda.

Ponta Negra – 31/12 e 1º/01

A praia do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste, será palco de uma das festas mais aguardadas do ano. O “Show das Estrelas” reunirá 27 artistas locais e nacionais, como a Banda Rabo de Vaca e o “cara do arrocha” Israel Novaes. Para comemorar a virada do ano, meia noite, os shows dão uma pausa para a queima de fogos que durará, aproximadamente, dez minutos.

Israel deve iniciar a apresentação por volta das 00h30 já do dia 1º de janeiro e deixa o local por volta das 2h20. Em seguida comandam a festa o grupo Redphone e a banda de forró Rabo de Vaca. Próximo das 4h da manhã a DJ May Seven volta ao palco para encerrar a festas nas primeiras horas de 2017.

Zona Leste – 31/12 e 1º/01

O “príncipe do brega” Nunes Filho será a primeira atração do Réveillon na Avenida Itaúba, às 20h10. Em seguida, a cantora Márcia Novo fará sua apresentação, a partir das 21h30. A Banda Rabo de Vaca fará sua primeira participação na noite do Réveillon às 23h. Os shows serão interrompidos para a queima de fogos. Retomando o show, sobem ao palco da Itaúba para o “Show das Estrelas” os cantores Carlinhos do Boi, Zezinho Correa, Márcia Siqueira, Katia Maria e Edilson Santana. Às 3h30, Israel Novaes – que já terá se apresentando na Ponta Negra – apresenta seu show para o público da Zona Leste. A festa encerra com o DJ Ricardo Love.

Educandos – 31/12 e 1º/01

Na Zona Sul da cidade, a festa da virada do ano será no Amarelinho, no Educandos, onde os shows começam às 20h com Américo Madrugada e Banda. Às 21h50, Embalassamba se apresenta, seguido da Banda Impakto, às 23h40, do forró do Segura Pisada, às 1h30, e Frutos do Pagode, às 3h20. O DJ Marcio Roberto encerra a festa.

Píer do Tropical Hotel – 31/12 e 1º/01

Na véspera de Ano Novo acontece o Réveillon Pump White Edition 2017 no no Píer do Tropical Hotel, bairro Ponta Negra, Zona Oeste. Os ingressos para a festa estão limitados e vendidos no 4º lote a R$ 80 (Pista), R$ 180 (VIP) e R$ 300 (Camarote). A organização do evento promete ofercer ao público muita música eletrônica para não deixar ninguém parado.

Porão do Alemão – 31/12 e 1º/01

Troque pular sete ondas à meia-noite por boas caipirinhas, cervejas em promoção e muito rock’n roll. Essa é a proposta do Porão do Alemão, localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro São Jorge, Zona Oeste, para a virada do ano, em seu evento tradicional de Réveillon batizado de “Expresso Porão”. “A casa vai abrir às 21h e teremos três bandas animando a noite até o dia nascer. As primeiras 500 pessoas a entrarem no bar também vão ter direito a uma ceia especial, que será servida das 23h à meia noite”, explica William Lauschner, proprietário do bar.

O Réveillon terá no palco as bandas Fullgas, Critical Age e Hightower, além de promoções especiais para aperitivos e bebidas como, por exemplo, 4 mil drinks vendidos a R$ 5, entre outras. 1º lote de ingressos à venda no valor R$ 20 (mulheres) e R$ 40 (homens).

Lappa Vieiralves – 31/12 e 1º/01

O Réveillon ‘carioca’ do Lappa será regado a muito samba, pagode e sertanejo universitário, a partir das 21h do dia 31. Pelo palco da casa localizada na Rua Rio Mar, no Vieiralves, irão passar o grupo Vem K Sambar, o cantor Kadu Almeida, a bateria ‘furiosa’ do G.R.E.S Reino Unido, além do DJ Fernando Araújo, que vai agitar o público nos intervalos.

Os ingressos de pista, primeiro lote, podem ser adquiridos na bilheteria do Lappa, a R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino), com open bar servindo drinks, cerveja, água e refrigerante. E o primeiro lote VIP feminino a R$ 80 e masculino a R$ 100.

“Queremos que essa celebração da chegada de um novo ano, seja um momento único e especial como a ocasião pede. Por isso, escolhemos as atrações mais versáteis da cidade, pra animar a galera até o primeiro amanhecer de 2017”, disse o sócio proprietário do Lappa, João Fabio de Sá.

Copacabana – 31/12 e 1º/01

O Réveillon do Copacabana Chopperia oferece 100% de serviços Open Bar e terá duração de mais de 10 horas de festa. No comando da festa estarão DJ Mau Mau, Leon Correia, Grupo Cacildis, Eduardo Dornellas, Rabo de Vaca, Jr. e Banda, Bateria Show da Aparecida, DJ Daniel Barreto e DJ May Seven. Os ingressos já estão no 3º lote a R$ 80 (pista), R$ 140 (VIP) e 200 (Open Bar)

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO