Em Tefé, homem é preso por falsidade ideológica e estelionato

Alessandro Soares Fonseca, 41, foi preso na manhã da última sexta-feira (26), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) por falsidade ideológica e estelionato. O indivíduo já tinha passagem pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus.

O fato ocorreu no momento em que Alessandro se apresentou espontaneamente no prédio da unidade policial, após ser informado que os servidores estavam a sua procura.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, Rodrigo Torres, as investigações em torno do caso tiveram início há 15 dias, após José Augusto Barreto Feitosa formalizar ocorrência na delegacia de que uma pessoa estava fazendo compras utilizando os documentos dele, perdidos em 2006. A vítima relatou que teve o nome negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), após terem comprado uma motocicleta usando os documentos.

Alessandro foi indiciado por falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato. Após os procedimentos legais, ele será conduzido à Unidade Prisional de Tefé (UPT), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da Assessoria