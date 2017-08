Em Tabatinga, ministros do Brasil e Peru discutem segurança na tríplice fronteira

Jungmann já havia visitado Tabatinga no início deste ano – Wilson Dias/Agência Brasil

Os ministros da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, e do Peru, Jorge Montesinos, reuniram-se nesta sexta-feira (11), para discutir medidas com vistas à ampliação do controle e da segurança na área da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. O encontro ocorreu no 8º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), em Tabatinga (AM), distante 1.108 km de Manaus.

Ações conjuntas na área de inteligência, combate ao tráfico de armas, de pessoas e de drogas, desenvolvimento de mecanismos de cooperação relacionados ao sistema de vigilância de fronteiras e ao apoio a desastres naturais foram alguns dos temas debatidos no encontro bilateral. A ampliação da segurança no local é considerada estratégica para o Estado brasileiro, pois Tabatinga tem sido utilizada pelo tráfico como um ponto importante para a entrada de cocaína no Brasil.

O ministro Raul Jungmann considerou a reunião simbólica e importante para a defesa da democracia, da vida e da paz, segundo informações do ministério brasileiro. Além da equipe da pasta da Defesa, a delegação brasileira contou com representantes dos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, da Polícia Federal e das Forças Armadas.

Jungmann já havia visitado Tabatinga no início deste ano, quando anunciou investimentos de R$ 470 milhões para o monitoramento da fronteira, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (Sisfron).

A região da tríplice fronteira é marcada por tensões, o que tem preocupado as forças de segurança dos três países. Em 2016, as polícias Militar e Civil do Amazonas, a Força Nacional de Segurança Pública e a Polícia Nacional de Colômbia firmaram acordo para o desenvolvimento de ações conjuntas, com destaque para a troca de informações.

Helena Martins

Agência Brasil

